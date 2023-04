Kéo dài thí điểm Ban An toàn thực phẩm TPHCM

TPO - Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM được kéo dài thời gian thí điểm từ 1/4 đến khi Thủ tướng quyết định mô hình hoạt động chính thức.

Ngày 2/4, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM thông tin, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định về kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM kể từ ngày 1/4 cho đến khi Thủ tướng quyết định mô hình hoạt động chính thức của đơn vị này.

Đồng thời, UBND TPHCM có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan.

Trước đó, UBND TPHCM đã có tờ trình, kiến nghị Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm. Theo UBND TPHCM, Ban Quản lý An toàn thực phẩm là mô hình mới, đem đến nhiều kết quả tích cực. Do đó, thành phố đề xuất cơ chế đặc thù về mô hình cơ quan đầu mối quản lý an toàn thực phẩm

Mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm được Thủ tướng cho phép TPHCM thí điểm từ tháng 12/2016, kéo dài 3 năm. Đến ngày 1/4/2020, Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian thí điểm thêm 3 năm.