Kanye West gây sốc khi nhổ hết răng thật

TPO - Rapper Kanye West một lần nữa thành tâm điểm chú ý khi khoe bộ răng giả bằng kim loại như nhân vật phản diện trong phim James Bond.

Tối 17/1 (giờ Mỹ), Kanye West đăng lên Instagram Story hình ảnh về bộ răng giả bằng kim loại mới thay. Anh tự ví mình là kẻ phản diện nổi tiếng Jaws, xuất hiện trong hai bộ phim James Bond là The Spy Who Loved Me (1977) và Moonraker (1979).

Theo Daily Mail, bộ răng giả do chính nam rapper thiết kế, làm bằng titanium. Nguồn tin tiết lộ kim loại này đắt hơn cả kim cương, với tổng chi phí được đồn đại trong giới là 850.000 USD.

Nguồn tin khẳng định chồng cũ Kim Kardashian đã nhổ sạch răng để lắp “bộ nhá” độc nhất vô nhị. Quá trình này do bác sĩ Thomas Connelly và Naoki Hayashi, Kỹ thuật viên nha khoa bậc thầy được mệnh danh là “cha đẻ của nha khoa kim cương”, thực hiện ở Beverly Hills (California, Mỹ).

“Ye (nghệ danh mới của Kanye West) rất vui khi được làm việc với từng bước của quy trình. Tầm nhìn của anh ấy về thiết kế nghệ thuật độc đáo vượt xa sự phát triển của nha khoa. Sự kết hợp giữa tầm nhìn đó với khoa học nha khoa đã tạo ra diện mạo mới đầy hoành tráng”, Connelly chia sẻ với Daily Mail.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn Complex, Connelly phủ nhận thông tin Kanye nhổ hết răng tự nhiên: “Anh ấy không hề nhổ răng. Anh ấy vẫn còn một hàm răng đầy đủ. Khỏe mạnh và hạnh phúc”.

Kanye West chưa có bình luận gì về việc lắp răng giả, cũng như thông tin nhổ hết răng thật.

Trong khi West và Connelly có vẻ tự hào về thành quả của họ, đông đảo người dùng mạng chế giễu ngôi sao thắng giải Grammy trên các diễn đàn trực tuyến:“Anh ta vẫn là một tên ngốc, nhiều tiền hơn não!”, “Tôi không tin Kanye West trải qua chuyện đó. Trông giống như anh ấy bọc răng bằng giấy gói kẹo cao su vậy”, “Điều này không phải là sự thật”, “Anh ta thực sự cần sự giúp đỡ”, “Sức khỏe tâm thần của anh ta còn tồi tệ hơn cả Britney Spears”…

Đây không phải lần đầu tiên Kanye West tự thiết kế răng cho mình. Năm 2010, anh tuyên bố trên The Ellen Degeneres Show đã nhổ hàm răng dưới và thay thế bằng kim cương.

“Tôi chỉ nghĩ kim cương ngầu hơn. Đó là những việc các ngôi sao nhạc rock nhất định phải làm”, anh giải thích.

Tuy nhiên, rapper 7X thừa nhận phải thường xuyên đến nha sĩ để bảo dưỡng cho hàm răng độc lạ.

Sau đó, anh giải thích với Vanity Fair lý do chọn nhổ răng thay vì gắn trang sức lên răng là không muốn phải lấy nó ra liên tục.

Không chỉ Kanye, một số thành viên khác trong gia đình anh cũng có niềm đam mê với hàm răng lấp lánh.

Tháng 6/2023, con trai Saint (9 tuổi) khoe hàm răng được trang trí bằng logo Louis Vuitton kim loại trên mạng xã hội. Trước đây, Kim cũng diện trang sức răng bằng đá opal (ngọc mắt mèo) và kim cương.

Tú Oanh