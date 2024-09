KAGOME vui trung thu cùng các bé tại trường mầm non Ecokids cơ sở Anland & Goldmark City

Trung thu năm nay, nước ép rau củ quả KAGOME đã mang đến những khoảnh khắc trung thu đáng nhớ cho các bé tại Trường mầm non Ecokids cơ sở Anland và Goldmark City vào ngày 16 và 17/09.

Với sứ mệnh không chỉ mang lại những sản phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên mà còn lan tỏa niềm vui và giá trị sống khỏe, KAGOME đã góp phần thắp sáng mùa Trung thu đầy màu sắc và ngập tràn tiếng cười cho các bé yêu và gia đình.

Không gian trung thu đầy màu sắc và ý nghĩa

Tại các cơ sở mầm non Ecokids, sắc màu rực rỡ của những chiếc đèn lồng lung linh và mâm ngũ quả truyền thống đã tạo nên một bầu không khí ấm áp, vui vẻ. Các bạn nhỏ không chỉ được thả mình trong những giai điệu vui tươi mà còn được tham gia vào lớp học rau củ bổ ích từ KAGOME giúp các bé có cơ hội khám phá thế giới rau củ quả phong phú, đầy dinh dưỡng. Những bài học về tầm quan trọng của rau củ trong chế độ dinh dưỡng đã được truyền tải một cách dễ hiểu, sinh động mang đến cho các bé trải nghiệm học tập vừa vui vẻ vừa bổ ích.

Trong khuôn khổ sự kiện, Kagome còn tổ chức hoạt động "Trang trí mâm ngũ quả bằng rau củ quả" giúp kích thích sự sáng tạo và tư duy nghệ thuật của các bé. Các bé được chia thành nhóm nhỏ, tự do sáng tạo với những loại rau củ đầy màu sắc để tạo ra những tác phẩm đẹp mắt. Hoạt động này không chỉ giúp rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm mà còn giúp các bé kích thích khả năng sáng tạo hiệu quả.

Các hoạt động vui nhộn và bổ ích trong chương trình

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức bổ ích về rau củ quả, tại chương trình, KAGOME còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho các bé và phụ huynh như:

Vòng quay may mắn: Tham gia vòng quay may mắn, phụ huynh có cơ hội thử vận may và mang về những món quà bất ngờ như hộp bút sáp màu bảy sắc cầu vồng, những chiếc đèn lồng trung thu ngộ nghĩnh, tạo thêm niềm vui cho các bé trong ngày tết đoàn viên này.

Đo nồng độ rau củ: Hoạt động này giúp ba mẹ và các bé kiểm tra mức độ rau củ tiêu thụ trong chế độ ăn uống hàng ngày. Qua đó, phụ huynh có thể điều chỉnh dinh dưỡng sao cho khoa học, phù hợp với sức khỏe của các bé giúp các em phát triển một cách toàn diện và khỏe mạnh hơn.

Thưởng thức nước ép rau củ KAGOME: Ngoài ra, trong chương trình các bé còn được thưởng thức hương vị tươi ngon, mát lành của nước ép rau củ quả KAGOME. Sản phẩm không chỉ hấp dẫn với vị ngọt tự nhiên mà còn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết, giúp tăng cường sức đề kháng và sự phát triển cho trẻ nhỏ.

Niềm vui trung thu và hành trình nuôi dưỡng tương lai khỏe mạnh

Khi nhìn thấy những ánh mắt sáng long lanh và nụ cười rạng rỡ của các bé, KAGOME thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được đồng hành trong dịp Trung thu năm nay. Điều này không chỉ thể hiện sự kết nối mà KAGOME mong muốn xây dựng với trẻ em và các gia đình, mà còn là lời cam kết cho hành trình nuôi dưỡng tương lai khỏe mạnh của thế hệ trẻ.

Với sự kiện Trung thu này, KAGOME khép lại một mùa lễ hội với nhiều niềm vui và kỷ niệm khó quên. KAGOME mong rằng những khoảnh khắc đáng yêu của các bé sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp trong ký ức, đồng thời hy vọng rằng các sản phẩm của KAGOME sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành trên hành trình dinh dưỡng của mỗi gia đình.