Indonesia xếp đội sổ trên BXH Fair Play, kém xa đội tuyển Việt Nam

TPO - Trên bảng xếp hạng Fair Play vừa được công bố dựa trên số pha phạm lỗi và số thẻ phải nhận thì ĐT Việt Nam đang đứng thứ nhì, chỉ kém Campuchia.

Tính từ đầu giải, Việt Nam là một trong những đội tuyển phạm lỗi ít nhất, chỉ với 48 lần, nhiều hơn chút ít so với Campuchia, và kém Timor Leste, Lào. Nếu như Việt Nam thường xuyên làm chủ thế trận trước đối thủ nên hiếm khi phải phạm lỗi thì lý do giải thích cho việc 3 đội tuyển còn lại phạm rất ít lỗi có lẽ là bởi họ còn non kinh nghiệm.

Timor Leste (36 lỗi) và Lào (26 lỗi) là những đội phải nhận nhiều bàn thua nhất AFF Cup 2020, đứng bét bảng với cùng 0 điểm nhưng số lỗi lại ít nhất nhì giải. Hai đội tuyển này yếu ở chuyên môn và cũng yếu luôn ở kinh nghiệm khi nhiều pha bóng cần áp sát đối thủ trước khi nguy hiểm xuất hiện thì các hậu vệ của họ thường… đứng nhìn.

Trong khi đó với nền tảng thể lực sung mãn cùng tốc độ tốt, các cầu thủ Indonesia sẵn sàng đấu tay đôi với đối thủ. Hoặc khi thất thế, họ cũng không ngần ngại phạm lỗi để ngăn cản đối phương.

Vì vậy, không bất ngờ khi họ dính 58 lỗi, nhiều nhất giải. Bên cạnh đó còn là 9 thẻ vàng, gấp 3 lần của ĐT Việt Nam. Riêng trận hòa Việt Nam 0-0, các học trò của Shin Tae-yong đã nhận tới 4 thẻ vàng, nhiều hơn số thẻ từ đầu giải của đối phương.

Nhưng thực ra, “chiến thuật” phạm lỗi của Indonesia rất hiệu quả. Họ nhận 9 thẻ vàng nhưng cũng chỉ có 1 người phải nhận 2 thẻ ở vòng bảng. Đó là Rumakiek. Và chỉ cầu thủ này bị treo giò ở bán kết, còn 7 người còn lại được xóa thẻ.

Bởi theo luật AFF Cup 2020, cầu thủ lĩnh 1 thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa thẻ khi đội nhà vào bán kết, cầu thủ lĩnh 2 thẻ vàng ở 2 trận khác nhau sẽ bị treo giò trận kế tiếp. Do vậy, Indonesia vẫn có thể thoải mái thi triển lối đá “dằn mặt” đối phương ở vòng knock-out.

BXH FAIR PLAY SAU VÒNG BẢNG AFF CUP 2020