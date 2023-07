Indonesia chung nhóm với Brazil, Pháp, Tây Ban Nha ở lễ bốc thăm U17 World Cup

TPO - Sau trận chung kết U17 châu Á, nơi Nhật Bản đã giành chiến thắng thuyết phục trước Hàn Quốc để đăng quang, ban tổ chức giải U17 thế giới đã chốt phân nhóm các đội bóng trước lễ bốc thăm.

Với tư cách chủ nhà, Indonesia được nằm ở nhóm hạt giống cùng với những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Đó là Brazil, Pháp, Tây Ban Nha.... Brazil là nhà đương kim vô địch U17 Nam Mỹ, Pháp là đương kim á quân châu Âu.

Brazil luôn sản sinh ra những tài năng sáng giá nhất thế giới, vì vậy việc họ đăng quang châu lục là điều không bất ngờ. Đây cũng là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch năm nay. Trong lịch sử, chính họ là đội giàu thành tích thứ nhì World Cup U17 với 4 lần và họ cũng đang là ĐKVĐ của giải đấu.

Trong khi đó, Nhật Bản được xếp hạt giống khi họ là đương kim vô địch châu Á. Đội bóng này không chỉ đăng quang sự kiện mới nhất mà họ còn là đội giàu thành tích nhất trong lịch sử AFC với 4 lần lên ngôi.

FIFA xếp nhóm dựa theo tiêu chí thành tích tại các VCK World Cup mới nhất từ 2011 đến 2019. Do vậy, Đức là ĐKVĐ châu Âu nhưng vẫn xếp nhóm 2 (chưa vô địch thế giới lần nào), trong khi Mexico được vào nhóm 1 vì họ không chỉ là ĐKVĐ CONCACAF mà còn đăng quang U17 World Cup năm 2011.

Ở các nhóm khác, nhiều “tai to mặt lớn” của làng bóng đá thế giới như Anh, Argentina... cũng góp mặt. Tuy nhiên với lợi thế chủ nhà, hoàn toàn có khả năng Indonesia được “chọn” một bảng đấu dễ dàng, với đội yếu nhất ở mỗi nhóm. Đó có thể là bảng gồm Indonesia, Mali, New Zealand, New Caledonia.

4 đại diện khác của châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc được xếp vào 3 nhóm, trong khi nhóm cuối có Venezuela, Ba Lan, Burkina Faso, Panama và Canada.

Như đã biết, sau biến cố động đất, Peru đã không thể đăng cai vòng chung kết U17 thế giới và FIFA đã trao vinh dự này cho Indonesia. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.