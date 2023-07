Nhận định chung kết U17 Hàn Quốc vs U17 Nhật Bản, 19h00 ngày 2/7: Lần thứ 4 cho ‘Samurai xanh’

Nhận định trước trận đấu U17 Hàn Quốc vs U17 Nhật Bản

U17 Hàn Quốc gặp U17 Nhật Bản được xem là trận chung kết trong mơ của U17 châu Á 2023. Hai đội đã ghi tổng cộng 34 bàn thắng trên hành trình tiến vào trận cuối cùng. U17 Hàn Quốc đứng trước cơ hội chấm dứt 21 năm chờ đợi danh hiệu châu Á đầu tiên ở cấp độ này, trong khi U17 Nhật Bản hướng đến việc gia tăng kỷ lục 3 lần vô địch do họ nắm giữ.

Sau những gì hai đội đã thể hiện, U17 Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn. Sau trận ra quân bất ngờ bị U17 Uzbekistan cầm hòa 1-1, đội bóng của HLV Yoshiro Moriyama thắng 4 trận liên tiếp. Không chỉ thắng, “Samurai xanh” còn thể hiện sức công phá đáng kinh ngạc khi ghi đến 18 bàn (trung bình 4,5 bàn/1 trận).

Vấn đề lớn nhất của U17 Nhật Bản trong trận hòa U17 Uzbekistan là khả năng dứt điểm, tận dụng cơ hội ghi bàn. Họ gần như không mất thời gian để cải thiện vấn đề này và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đối thủ. Ngay cả các đội bóng mạnh như U17 Australia hay U17 Iran cũng không thể cưỡng lại sức tấn công của U17 Nhật Bản.

Trước vòng bán kết, U17 Iran là đội có hàng thủ mạnh nhất giải với 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Tuy nhiên, họ bị U17 Nhật Bản xuyên thủng 2 lần chỉ trong vòng 25 phút đầu tiên và thua 0-3 chung cuộc.

Đáng chú ý, U17 Hàn Quốc từng thua U17 Iran 0-2 ở vòng bảng. Đó là trận đấu U17 Hàn Quốc sử dụng đội hình dự bị, nhưng kết quả này phần nào phản ánh sức mạnh của đội bóng xứ Kim chi. Và vì thế, rất khó cho họ tạo ra bất ngờ trước U17 Nhật Bản.

U17 Hàn Quốc khá may mắn khi chỉ phải gặp U17 Thái Lan và U17 Uzbekistan ở vòng knock-out. Thế nhưng, chính những thử thách có phần dễ dàng này có thể khiến họ choáng ngợp khi gặp đối thủ ở đẳng cấp cao như U17 Nhật Bản.

Phong độ, lịch sử đối đầu U17 Hàn Quốc vs U17 Nhật Bản

Thông tin lực lượng U17 Hàn Quốc vs U17 Nhật Bản

Hai đội đều có lực lượng mạnh nhất cho trận chung kết U17 châu Á 2023.

Đội hình dự kiến U17 Hàn Quốc vs U17 Nhật Bản

U17 Hàn Quốc: Hong Seong Min, Ko Jong Hyun, Lim Hyun Sub, Hwang Ji Sung, Yang Min Hyeok, Jin Tae Ho, Kim Meyong Jun, Back In Woo, Yoon Do Yong, Kang Min Woo, Lee Chang Woo.

U17 Nhật Bản: Goto, Kosugi, Tsuchiya, Suguira, Michiwaki, Mochizuki, Sato, Yamamoto, Honda,Shibata, Nakajima.

Dự đoán tỷ số: U17 Hàn Quốc 1-3 U17 Nhật Bản