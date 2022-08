Hướng dẫn cách giảm đau lưng dưới và phòng ngừa tái phát

Tình trạng bị đau lưng dưới thường là hậu quả của quá trình ít vận động, thừa cân, lao động quá sức,… gây ra. Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh xương khớp. Để giảm các cơn đau lưng dưới hiệu quả và ngăn ngừa tái phát, xin mời bạn đọc tham khảo một số biện pháp dưới đây.

3 cách giảm đau lưng dưới hiệu quả tại nhà

Hãy áp dụng những biện pháp khắc phục khi bị đau lưng dưới sau đây:

Chườm nóng/Chườm lạnh - Cách chữa đau lưng tại nhà nhanh nhất

Nghiên cứu tại NCBI (Thư Viện Y Khoa Quốc Gia Hoa Kỳ) cho thấy, chườm nóng/lạnh là một cách hữu hiệu để giúp giảm đau lưng. Trong đó:

Chườm lạnh: Giúp giảm đau do các chấn thương mới, cơn đau cấp tính như đau lưng do co cứng cơ, khuân vác nặng,... Bạn có thể sử dụng túi chườm hoặc dùng khăn bọc đá để chườm trực tiếp lên vùng lưng bị đau. Nhiệt độ thấp có thể giảm viêm, gây tê khi vùng lưng dưới bị đau đột ngột. Lưu ý không chườm lạnh quá 20 phút/lần, điều này có thể khiến các tổn thương nặng hơn.

Chườm nóng: Có tác dụng làm tăng tuần hoàn máu, làm giãn mạch máu, cơ, dây chằng, giảm kích thích thần kinh, giúp vết thương nhanh lành vì được tăng tưới máu, giảm đau hiệu quả. Bạn có thể chườm bằng túi sưởi, khăn ấm hoặc một chai nước ấm. Lưu ý không chườm với nhiệt độ quá cao có thể gây bỏng da. Không chườm quá 20 phút/lần, chườm liên tục sẽ làm mềm da, lỗ chân lông mở ra, vi khuẩn dễ xâm nhập, dẫn đến viêm da, viêm cơ.

Thực hiện một số bài tập giãn cơ - Mẹo chữa đau lưng khi ngủ dậy

Thực hiện một số động tác giãn cơ cũng sẽ giúp giảm đau lưng hiệu quả. Một số động tác kéo giãn cơ mà bạn có thể tham khảo như động tác chạm ngón chân, tư thế yoga rắn hổ mang, tư thế trẻ em, tư thế bò – mèo. Bạn có thể thực hiện các động tác kéo giãn trong vòng 30s hoặc đến khi thấy thoải mái.

Massage giúp giảm đau lưng dưới

Massage giúp làm giảm đau lưng dưới hiệu quả vì giúp giãn cơ, giải phóng sự chèn ép lên các rễ và dây thần kinh. Đồng thời, massage cũng có tác dụng giảm mệt mỏi, tăng cường tuần hoàn máu tới nuôi dưỡng cột sống, từ đó giúp vận động linh hoạt hơn. Cách giảm đau lưng dưới bằng phương pháp massage như sau: Dùng gậy massage hoặc tay ấn lên những điểm đau ở vùng thắt lưng. Khi xác định đúng điểm đau, tiếp tục duy trì ấn trong khoảng 1 - 2 phút với lực vừa phải. Tiếp tục ấn lên các điểm đau khác ở vùng lưng dưới. Thực hiện liên tục khoảng 5-15 phút/lần.

Ngăn ngừa đau lưng dưới quay trở lại

Những biện pháp trên sẽ giúp khắc phục nhanh tình trạng đau lưng dưới. Tuy vậy, để phòng tránh tình trạng này tái phát, bạn nên áp dụng những phương pháp sau đây:

Dầu vẹm xanh – Giải pháp cải thiện đau lưng hiệu quả bền vững, an toàn

Hiện nay, theo chuyên gia xương khớp, sự thiếu hụt nguồn dinh dưỡng nuôi cột sống chính là nguyên nhân sâu xa gây ra hiện tượng đau lưng dưới. Tuy nhiên, hầu hết các biện pháp ở trên đều chỉ hỗ trợ làm giảm triệu chứng đau và viêm, nhưng không giải quyết tận gốc nguyên nhân gây bệnh.

Chính vì vậy, để phòng ngừa và giảm các cơn đau lưng hiệu quả, bạn cần thực hiện song song các biện pháp giảm đau và tăng cường bổ sung dưỡng chất cho cột sống. Trong đó, dầu vẹm xanh là thành phần nổi bật, được chứng minh chứa rất nhiều hoạt chất tốt cho xương khớp như omega 3, glucosamine, chondroitin,... giúp giảm đau lưng, đồng thời bổ sung dinh dưỡng cho cột sống, làm chậm quá trình thoái hóa hiệu quả

TPBVSK Cốt Thoái Vương là sản phẩm chứa dầu vẹm xanh đang được nhiều người sử dụng gần 15 năm nay. Ngoài dầu vẹm xanh, trong thành phần của TPBVSK Cốt Thoái Vương còn có thiên niên kiện, nhũ hương,... hỗ trợ tăng cường tác dụng kháng viêm, giảm đau. Đặc biệt, TPBVSK Cốt Thoái Vương đã được nghiên cứu lâm sàng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho thấy hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, cải thiện khả năng vận động và ngăn ngừa tái phát đạt tốt và rất tốt.

Duy trì cân nặng phù hợp – giảm áp lực cho lưng dưới

Nếu cơ thể tăng cân quá mức sẽ làm tăng áp lực lên các đốt sống, đĩa đệm, đặc biệt là vùng cột sống thắt lưng. Đây chính là nguyên nhân gây ra các cơn đau nhức, khó chịu tại phần lưng dưới. Vì vậy, để khắc phục các cơn đau thắt lưng, bạn phải duy trì vóc dáng cân đối và cân nặng phù hợp.

Chế độ ăn hợp lý với nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế sử dụng các loại thức ăn nhanh nhiều giàu mỡ, kết hợp cùng chế độ tập luyện thể thao hợp lý. Những thói quen tốt này sẽ giúp bạn tránh được các trường hợp tăng cân quá mức.

Hạn chế ngồi lâu ở một vị trí – giảm co cứng lưng

Để hạn chế tình trạng đau lưng do ngồi lâu, bạn nên chú ý đến tư thế ví dụ như bàn tay viết/ gõ phím sẽ tạo thành một góc vuông với khuỷu tay, bàn chân đặt thoải mái trên sàn nhà, ghế có tựa lưng, giữ cho thắt lưng thẳng,...

Bên cạnh đó, nếu bạn phải ngồi làm việc trong thời gian dài thì cứ sau 1 tiếng hãy đứng dậy tập luyện các động tác dưới đây để giúp cho cơ lưng linh hoạt hơn và tăng tuần hoàn máu, từ đó giảm đau nhức hiệu quả hơn:

● Đứng thẳng, chân rộng bằng vai, sau đó từ từ cúi gập người xuống để đầu ngón tay chạm vào ngón chân, thực hiện liên tiếp từ 10-15 lần.

● Đứng thẳng và hai tay chống hông, nghiêng thân trên và đầu sang trái, đồng thời vươn tay phải về phía bên trái hết cỡ, sau đó giữ nguyên tư thế này 10 giây rồi đổi bên. Thực hiện 5-10 lần mỗi bên.

Vận động hợp lý – tăng cường sự dẻo dai cho cột sống

Những bộ môn vận động như đi bộ ngắn, tập yoga, bơi lội,… có thể giúp bạn giảm tình trạng đau lưng dưới hiệu quả. Nếu bạn có chế độ vận động hợp lý, đặc biệt là những bài tập cho vùng lưng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin – chất làm giảm đau tự nhiên cho cơ thể.

Bên cạnh đó, tập luyện thể dục hàng ngày cũng sẽ giúp tăng cường sự dẻo dai, mạnh mẽ của cơ, xương, khớp vùng lưng dưới và toàn thân. Từ đó giúp ngăn ngừa được các đợt đau lưng dưới tái phát trong tương lai.

Trên đây là những thông tin hữu ích về biện pháp cải thiện và phòng ngừa hiện tượng bị đau lưng dưới hiệu quả, bạn nên áp dụng sớm. Và đừng quên sử dụng Cốt Thoái Vương để tăng cường sức khỏe cột sống, cải thiện và phòng ngừa đau lưng hiệu quả hơn nhé!

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.