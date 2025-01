Hứa hẹn một năm 'vươn mình' của ngành Công Thương Gia Lai

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai vừa chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 ngành Công Thương.

Theo đó, nhờ bám sát nghị quyết, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ Công Thương, được sự đồng thuận của toàn thể các doanh nghiệp và nhân dân, ngay từ đầu năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo đoàn kết, thống nhất tổ chức triển khai đồng bộ nhóm các nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp quan trọng để phát triển ngành công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu đảm bảo linh hoạt và đáp ứng trong tình hình mới.

Bởi vậy, các chỉ tiêu về thương mại, xuất nhập khẩu năm 2024 của tỉnh Gia Lai đều tăng so với năm 2023; thị trường hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân; ngành xuất khẩu năm 2024 là điểm sáng, với nhiều yếu tố thuận lợi như giá các mặt hàng nông sản chủ lực tăng cao (cà phê), thị trường được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đã “về đích” sớm. Số liệu của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thể hiện: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 60.083 tỷ đồng, tăng 10,52% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 44.817 tỷ đồng, tăng 8,76% so với cùng kỳ; dịch vụ ước đạt 15.265 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 820 triệu USD, đạt 109,33% kế hoạch, tăng 20,59% cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 142 triệu USD, đạt 123,48% kế hoạch, tăng 0,71% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua biên giới ước đạt 190 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong năm 2024, ngành Công Thương Gia Lai đã xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch, phương án, chương trình phát triển công nghiệp, thương mại có tính kiến tạo và mang tính đột phá. Thực hiện tốt chủ trương thu hút xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đưa vào vận hành thương mại các dự án năng lượng tái tạo (đã đóng điện 245 MW điện gió thuộc đối tượng chuyển tiếp và dự án thủy điện Ia Ly mở rộng 360 MW). Ngoài ra, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế của địa phương; hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến giúp cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư sản xuất, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, nhất là sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp nhằm gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường, từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Không những vậy, ngành Công Thương Gia Lai đã triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống và hiện đại, trong đó thương mại điện tử là một điểm bức phá, trở thành kênh phân phối quan trọng, góp phần phát triển chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa, tạo động lực phát triển nền kinh tế của tỉnh…

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai nhấn mạnh, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh, Quyết định UBND tỉnh yêu cầu đối với ngành Công Thương phải đạt Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 66.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 850 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 120 triệu USD. Để đạt được những mục tiêu đề ra, Sở Công Thương Gia Lai phải tập trung cao độ mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức, giữ vững tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ quyết tâm đổi mới, đột phá, sáng tạo, sự chủ động, dám nghĩ, dám làm theo chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá".

Ông Binh cho biết, năm 2025, Sở Công Thương Gia Lai sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển hơn nữa ngành Công Thương tại địa phương. Một là, tập trung nghiên cứu, tham mưu cơ chế chính sách để khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo để tăng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, trái cây, dược liệu, các sản phẩm từ gỗ... Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII; rà soát, cung cấp thông tin báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Công Thương trình Chính phủ, Trung ương bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII. Thứ hai, phát triển mạnh thị trường trong nước; triển khai các hoạt động kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại thị trường trong nước. Thứ ba, tập trung nghiên cứu yêu cầu thị trường trong nước, các nước trong khu vực, nhất là các nước trong các FTA mà Việt Nam là thành viên, để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại để hình thành các chuỗi sản xuất khép kín từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong hoạt động sản xuất công nghiệp, năng lượng và thương mại; phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới. Thứ năm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.