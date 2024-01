Hot 'rần rần' điểm check-in phong cách Tết 'retro' phía Đông TP. HCM

Sự kiện Hội Tết Tân Thời với chủ đề “Phố Tân Thời - Hội Tân Xuân” diễn ra cuối tuần này tại Vinhomes Grand Park đang là điểm hẹn thu hút sự chú ý của đông đảo người dân TP.HCM với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm hấp dẫn theo phong cách retro những năm 1970.

Du xuân, thưởng Tết và rinh lộc về nhà

Ngày hội “Phố Tân Thời - Hội Tân Xuân” sẽ diễn ra từ 15h00 đến 20h00 trong hai ngày 27 – 28/01/2024 (tức ngày 17 đến 18 tháng Chạp) tại tuyến phố Broadway, đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức).

Tại đây, khách tham dự có thể thỏa thích trải nghiệm các hoạt động đa dạng từ xin chữ ông đồ đầu năm, loạt trò chơi dân gian độc đáo cùng hàng trăm góc check-in đặc sắc Phố Tết Tân thời… Tất cả được bài trí như bước ra từ những thước phim xi-nê 1970 sẽ là điểm đến hấp dẫn để cùng gia đình và bạn bè lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm Tết Giáp Thìn 2024.

Quay ngược thời gian trở về với những năm 1970, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian Tết Sài Thành xưa, nhìn ngắm những gian hàng rực rỡ sắc màu, tiểu cảnh Tết, cùng những nhành hoa đào, hoa mai khoe sắc trong cảnh sắc nhộn nhịp, sôi động.

Xuyên suốt tuyến phố Broadway là các sạp báo tân thời, hiệu ảnh in ảnh lấy ngay, tiệm áo dài phong cách “Cô Ba”, khu vực tổ chức trò chơi dân gian... Những ký ức tuổi thơ thú vị với các trò chơi bịt mắt đập heo đất, ném vòng qua ống trúc, nhảy sạp... của thế hệ 6x, 7x sẽ được tái hiện chân thật và hấp dẫn tại Hội Tết Tân Thời.

Không những thế, Hội Tết Tân Thời còn là nơi du khách được trải nghiệm xin chữ ông đồ để đem Phúc - Lộc - Thọ - An - Khang về cho người thân và bạn bè. Đây là cơ hội không thể bỏ qua để các thế hệ trong gia đình cùng hòa chung hoài niệm về những năm tháng Tết xưa đáng nhớ.

Bên cạnh những tiểu cảnh tái hiện nét đẹp của Tết Sài Gòn xưa, sự kiện Hội Tết Tân Thời còn gây chú ý với chiếc tivi cổ khổng lồ, hứa hẹn là điểm check-in “cháy máy” cho khách tham quan từ ngày 27/01 đến xuyên Tết.

Hàng ngàn trải nghiệm lý thú chờ đợi

Giữa thành phố tấp nập, Vinhomes Grand Park là địa điểm hoàn hảo để tái hiện đầy đủ chất Sài Thành xưa nhờ quy mô rộng lớn, bầu không khí trong lành, nhiều tán cây xanh. Đặc biệt, khách hàng tham gia sự kiện còn nhận được nhiều thông tin hấp dẫn về “Giỏ hàng tài lộc” của dự án cùng cùng các phần quà may mắn được bật mí.

Ngoài các hoạt động của Hội Tết Tân Thời, Vinhomes Grand Park còn sở hữu vô vàn tiện ích đa sắc màu, đủ để du khách vui chơi “quên lối về”. Mang đến cho du khách những bức ảnh “triệu like” sẽ là cảnh quan đa dạng từ vườn Nhật The Origami an yên, tượng trưng cho cuộc sống thanh bình hạnh phúc, những thiết kế rực rỡ, năng động tại phân khu The Rainbow, công viên Ánh sáng lung linh ánh đèn hay không gian thơ mộng của biển hồ rộng lớn cùng bờ cát trắng trải dài…

Sau những phút giây lãng mạn giữa thiên nhiên xanh, du khách có thể nhanh chóng hòa vào Phố Đi Bộ - Chợ Đêm ngay tại Vinhomes Grand Park để tận hưởng nhịp sống sôi động, các món ăn và sản vật đặc sắc của người dân khu Đông Sài Gòn.

Sắp tới đây vào tháng 04/2024, cư dân và du khách đến Vinhomes Grand Park sẽ được trải nghiệm thế giới giải trí đa trải nghiệm VinWonders. Mảnh ghép lý thú này sẽ được đầu tư hệ thống công viên nước công suất lớn phục vụ hàng ngàn khách/giờ cùng hàng loạt trò chơi dành cho mọi lứa tuổi. Từ các trò chơi tuổi thơ như tàu hỏa ngắm cảnh, xe điện đụng, đu quay ngựa gỗ, cốc xoay… cho đến những trò chơi mạo hiểm như đu quay cá heo bay Boomerang Coaster, đu quay dây văng, cụm leo trèo vận động… đều có mặt tại VinWonders tại Vinhomes Grand Park.

Đặc biệt, đường đến với Vinhomes Grand Park hiện nay ngoài phương tiện cá nhân còn có thể dễ dàng di chuyển bằng các tuyến VinBus xanh thân thiện, an toàn. Thông qua tuyến VinBus số D4 quen thuộc, du khách có thể xuất phát từ trạm xe bus trung tâm quận 1, hoặc chọn các điểm chờ xe bus trước Khách sạn New World, Sở Giao dịch chứng khoán, Khu đô thị Sala, Đảo Kim Cương, Khu Công nghệ Cao…

Thêm vào đó, từ giữa tháng 12/2023, Tập đoàn Vingroup đã bắt đầu triển khai thêm tuyến xe buýt điện VinBus GRP03 mới xuất phát từ TTTM Vincom Đồng Khởi (Quận 1) đi qua các điểm đến khác trong hệ sinh thái Vingroup như Vinhomes Golden River, Vinhomes Central Park, Vincom Thảo Điền đến với công viên Ánh Sáng của đại đô thị Vinhomes Grand Park. Như vậy, từ trung tâm quận 1, chỉ trong vài phút di chuyển nhanh chóng, du khách đã có thể hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ tại Hội Tết Tân Thời Vinhomes Grand Park.

Thông tin sự kiện Hội Tết Tân Thời chủ đề “Phố Tân Thời, Hội Tân Xuân” Vinhomes Grand Park - Thời gian: 15h00 - 20h00, ngày 27 - 28.01.2024 - Địa điểm: Tuyến phố Broadway, Đại đô thị Vinhomes Grand Park Chương trình vào cửa tự do. Chương trình vào cửa tự do.