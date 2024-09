Hỗn chiến kinh hoàng vì món nợ 1 triệu đồng

TPO - Vì món nợ 1 triệu đồng, 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng ở cù lao Nguyễn Kiệu (quận 4, TPHCM) làm một người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Tối 3/9, thông tin từ Công an quận 4 (TPHCM) cho biết, cơ quan điều tra công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Trí (18 tuổi), Huỳnh Mạnh Tú (20 tuổi) và 9 người khác để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đối tượng N.T.V. chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan công an giao cho địa phương và gia đình quản lý.

Theo điều tra ban đầu, Tú có mượn 1 triệu đồng của Minh Tài (bạn ngoài xã hội của Trí) nhưng không trả và có lời nói thách thức. Đầu tháng 7, Trí, Minh Tài và Nguyễn Quốc Huy (16 tuổi, ngụ quận 4) cầm kiếm đến nhà của Tú để đòi nhưng “con nợ” bỏ chạy nên nhóm của Trí quay về.

Khoảng 0h30 ngày 1/8, Tú phát hiện Trí đi xe máy trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4) nên rủ Hồ Ngọc Hậu (20 tuổi, ngụ quận 4) điều khiển xe đuổi theo và đánh Trí tại một cây xăng trên đường Nguyễn Khoái (phường 2, quận 4).

Bị đánh, Trí bực tức gọi điện cho Huy, Trần Anh Nghĩa (18 tuổi, ngụ quận 4) và Lưu Hải Nam (18 tuổi, ngụ quận 7) hẹn gặp tại quán cà phê ở quận 7 lúc 21h30 ngày 1/8 để bàn chuyện đánh trả nhóm của Tú.

Trí, Nghĩa và Nam mang theo mỗi người một cây dao tự chế. Riêng Nam mang theo súng bắn đạn pháo. Cả nhóm đèo nhau trên 2 xe máy đến nhà Tú để đánh trả thù. Tuy nhiên, nhóm của Trí thấy nhà khóa cửa nên tìm đến nơi Tú hay tụ tập tại cù lao Nguyễn Kiệu (phường 1, quận 4).

Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm của Trí đến cù lao Nguyễn Kiệu và thấy Tú cùng 5 người khác đang ngồi nói chuyện nên dừng xe. Trí cầm dao nói lớn, ra hiệu cho nhóm của Tú biết rồi cùng Huy và Nam xông vào, đuổi chém đối thủ và chém nhiều nhát vào xe máy của Tú.

Bị đánh úp, nhóm của Tú bỏ chạy, dùng gạch đá ném trả và chạy đến bãi rác gần đó lấy 6 cây kiếm để đánh trả. Do thất thế, nhóm của Trí lên xe bỏ chạy và do không biết đường trong cù lao Nguyễn Kiệu nên bị nhóm của Tú chặn đường tấn công khiến Nam bị thương.

Cả nhóm của Trí bỏ lại xe, hung khí và nhảy xuống sông bơi qua bờ bên kia lánh nạn rồi nhờ người dân địa phương báo Công an đến giải vây khỏi sự truy sát của nhóm đối tượng Tú.

Bực tức vì bị nhóm Trí chém vào xe của mình, Tú cùng đồng bọn dùng kiếm chém hư hỏng 2 xe gắn máy của đối phương bỏ lại hiện trường để bỏ trốn khi lực lượng công an xuất hiện.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc truy xét, bắt được 11 đối tượng tham gia hỗn chiến, thu giữ 2 cây dao tự chế dài khoảng 80 cm, 1 cây sắt vuông ba, dài khoảng 95cm, 1 khẩu súng bằng kim loại, 3 xe máy đã bị chém hư hỏng.

Công an quận 4 đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét khởi tố bổ sung tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với các đối tượng có liên quan.

Theo Công an quận 4, các đối tượng trong vụ án này có tuổi đời còn rất trẻ, do có nhận thức kém, bỏ học, ham chơi đua đòi tụ tập thành nhóm, để thể hiện “cái tôi”, từ đó dẫn đến thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, các bậc cha, mẹ và các cơ quan, ban ngành ngay tại cơ sở cần có sự quan tâm, giáo dục, quản lý đối với số thanh, thiếu niên bỏ học, không có nghề nghiệp, có quy luật sinh hoạt khác thường so với mọi người.