Hơn 500 bạn trẻ tham gia đề xuất ý tưởng khởi nghiệp

Ngày 12/11 vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Swin-Biz-Rockstar 2023 đã diễn ra với 8 đội thi xuất sắc nhất, cùng với đó là sự góp mặt của Ban giám khảo và các khách mời là giảng viên, chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực. Theo đó, các đội thi đã mang đến những ý tưởng kinh doanh đột phá, đặc biệt hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững được Liên hợp quốc đề ra.

Sân chơi cho các bạn trẻ có đam mê kinh doanh đến từ cả trong và ngoài nước

Là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Swinburne Việt Nam, Swin-Biz-Rockstar 2023 (mùa 3) đã thu hút sự tham gia của 100 đội thi với gần 500 thí sinh là các bạn sinh viên và học sinh trung học phổ thông đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trải qua hơn 5 tháng diễn ra, các vòng thi đã diễn ra vô cùng kịch tính với 8 đội thi xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay còn có sự đồng hành của các chuyên gia, doanh nhân với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp: ông Nguyễn Hoà Bình - Chủ tịch NextTech Group, ông Hoàng Nam Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, ông Bobby Liu - Giám đốc Touchstone Partners,...

Theo chia sẻ của TS. Trần Bích Hạnh - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Swin-Biz-Rockstar, cuộc thi năm nay có tính cạnh tranh rất cao bởi sự tham gia của các đội thi đến từ nhiều trường Đại học và trung học phổ thông trong và ngoài nước, sự tham gia của nhiều đối tác lớn, và có thêm sự tài trợ giải thưởng của doanh nghiệp.

“Cuộc thi năm nay mang lại sân chơi cho các em học sinh, sinh viên được học hỏi, tiếp xúc với các doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực khởi nghiệp, được hướng dẫn bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Đây cũng là cơ hội để các em gặp gỡ, kết nối với rất nhiều các bạn trẻ khác - những người cùng quan tâm về khởi nghiệp”, cô chia sẻ thêm.

Vòng chung kết với những ý tưởng đột phá gắn liền với phát triển bền vững

Trong vòng chung kết vừa qua, hàng loạt những ý tưởng khởi nghiệp ấn tượng đã được trình bày, bao gồm ý tưởng về kinh doanh thời trang bền vững, chăm sóc sức khỏe, giáo dục giới tính, phòng chữa cháy,... Về chất lượng các đội thi năm nay, ông Bobby Liu - Giám đốc Touchstone Partners cho biết, các ý tưởng dự thi năm nay đều rất ấn tượng và có sức thuyết phục cao. Đặc biệt, tất cả các đội thi đều đề cao yếu tố phát triển bền vững và lấy đây làm kim chỉ nam để phát triển ý tưởng khởi nghiệp của mình.

Đặc biệt, buổi chung kết còn có sự góp mặt của ông Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT. Ông đã có phần chia sẻ về chủ đề “How to survive in the AI world?”, mang đến rất nhiều thông điệp mạnh mẽ dành cho các bạn trẻ hiện nay. Theo đó, trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng, chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ cần rèn luyện và trang bị cho bản thân khả năng thích ứng, và quan trọng nhất chính là cần phải học tập liên tục, học tập suốt đời.

Ông Hoàng Nam Tiến cũng chia sẻ: “Start-up của ngày hôm nay phải hay và mới!”. Điều đó cũng đồng nghĩa, muốn khởi nghiệp thành công, các bạn trẻ không những phải đưa ra các ý tưởng giá trị, khả thi mà đó còn phải là những giải pháp mới mẻ, tiên phong trên thị trường.

Theo đó, 8 đội thi xuất sắc nhất đã mang tới vòng chung kết Swin-Biz-Rockstar 2023 những ý tưởng và sản phẩm đặc biệt ấn tượng. Chung cuộc, đội Onyx Mustangs từ trường Đại học RMIT Việt Nam đã giành giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng, với ý tưởng về sản phẩm thời trang làm bằng da sản xuất từ nguyên liệu bền vững. Cụ thể ở đây, nguyên liệu chính được lựa chọn để sản xuất chất liệu da đặc biệt này chính là quả dừa. Sản phẩm được Ban giám khảo đánh giá cao nhờ sự mới mẻ trong nguyên liệu sử dụng, thiết kế mang đậm tinh thần dân tộc của sản phẩm, và đặc biệt là tính bền vững của mô hình kinh doanh này.

Giải Nhì trị giá 15.000.000 đồng thuộc về đội Dreamweavers với các thành viên đến từ Đại học Bách khoa, Đại học Ngoại thương, và Swinburne Việt Nam. Xuất phát từ thực trạng ô nhiễm môi trường do khí thải và rác thải, cùng với vấn đề giá cả nhiên liệu leo thang, Dreamweavers đã mang đến ý tưởng về tận dụng nguồn phụ phẩm công nghiệp dồi dào chính để sản xuất thành nhiên liệu đốt. Đây được đánh giá là một ​giải pháp có hiệu suất vượt trội, góp phần làm đa dạng các loại nhiên liệu hơn, đồng thời vẫn đảm bảo cạnh tranh về giá cả trên thị trường.

Một ý tưởng mới cũng được đánh giá cao đã đạt giải thưởng Triển vọng, đến từ đội Vietnam's Power Rangers - Swinburne Việt Nam. Nhóm đã đề xuất ý tưởng về một sản phẩm thiết bị báo cháy hoàn toàn mới, đảm bảo tiêu chí an toàn hơn, tiết kiệm hơn, dễ tiếp cận và phù hợp sử dụng cho tất cả các nhóm khách hàng.

Bên cạnh đó, các giải thưởng Triển vọng, giải Khán giả bình chọn và giải Giải pháp cho tương lai cũng đã lần lượt tìm được các chủ nhân xứng đáng.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo thêm tại: https://swinbizrockstar.swin.edu.vn/