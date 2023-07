Hơn 4,3 tỷ USD kiều hối đổ về TPHCM

TPO - Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, lượng kiều hối chuyển về thành phố tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước.

Ngày 20/7, chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, lượng kiều hối về thành phố rất khả quan.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 6 lượng kiều hối chuyển về TPHCM đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 65,6% so với cả năm 2022. Trong đó riêng quý II, lượng kiều hối chuyển về đạt 2,215 tỷ USD, tăng 4,5% so với quý I.

“Lượng kiều hối chuyển về thành phố tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước” - ông Lệnh nhìn nhận.

Cũng theo ông Lệnh, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á và châu Phi tăng trưởng cao so với cùng kỳ và so với quý I. Trong đó, châu Á là khu vực kiều hối chuyển về chiếm tỷ trọng cao nhất, lên tới 47% tổng lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn thành phố, tăng 14,4% so với quý trước, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kiều hối của quý II và 6 tháng đầu năm trên địa bàn.

Để tăng trưởng ổn định nguồn lực kiều hối, việc tiếp tục giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, môi trường đầu tư, ổn định kinh tế vĩ mô trong nước là yếu tố nền tảng quan trọng thu hút nguồn kiều hối. Bên cạnh đó các tổ chức tín dụng và công ty kiều hối cần nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả kiều hối thông qua việc đổi mới quy trình, thủ tục chi trả kiều hối theo hướng tạo tiện ích cho người nhận kiều hối; chăm sóc khách hàng, tư vấn thông tin ngoại tệ cho người nhận kiều hối bán lại ngoại tệ cho ngân hàng và chuyển sang gửi tiết kiệm VND…

Đặc biệt các tổ chức cung cấp dịch vụ phải áp dụng công nghệ đa dạng hóa hình thức chi trả kiều hối trong xu thế ngân hàng điện tử, ví điện tử đang phát triển để đáp ứng nhu cầu của người nhận kiều hối theo đúng quy định, an toàn.

Tính đến hết tháng 6, trên địa bàn TPHCM có 16 công ty kiều hối được cấp phép hoạt động nhận và chi trả kiều hối; 85 công ty làm đại lý ủy nhiệm chi trả ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, còn có các phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng được phép thực hiện nghiệp vụ ngoại hối cũng thực hiện chi trả kiều hối cho người dân.