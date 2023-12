Hơn 3,6 tỷ USD kéo dài metro số 1 TPHCM đến Bình Dương, Đồng Nai

TPO - Khái toán tổng mức đầu tư khi kéo dài tuyến metro số 1 TPHCM kết nối với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai là vào khoảng hơn 3,6 tỷ USD, khoảng 85.150 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi Sở GTVT hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai về phương án đầu tư kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến metro số 1: Bến Thành - Suối Tiên) kết nối với tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Theo Sở GTVT TPHCM, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan tại cuộc họp trước đó, Sở GTVT đã phối hợp với các đơn vị tư vấn rà soát, cập nhật các quy hoạch liên quan của các địa phương và hoàn thiện báo cáo phương án đầu tư kéo dài tuyến metro số 1 TPHCM.

Để có cơ sở tổng hợp, hoàn chỉnh phương án đầu tư dự báo, báo cáo UBND các địa phương (TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai) xem xét, thống nhất phương án đầu tư để xin ý kiến Bộ GTVT trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Sở GTVT TPHCM đề nghị Sở GTVT các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai có văn bản góp ý đối với Báo cáo phương án đầu tư dự án.

Trong đó, tập trung có ý kiến về quy hoạch; hướng tuyến; vị trí các nhà ga trên tuyến; phương án phân chia các dự án thành phần; đề xuất nguồn vốn đầu tư cho các dự án thành phần; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; kế hoạch thực hiện và các nội dung khác có liên quan.

Theo báo cáo phương án đầu tư của đơn vị tư vấn, điểm đầu tuyến được kết nối từ sau ga Bến xe Suối Tiên của tuyến metro số 1 TPHCM.

Điểm cuối của tuyến theo hướng về tỉnh Đồng Nai kết thúc ở Km20+120 tại depot (dự kiến thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom).

Điểm cuối tuyến theo hướng nối về tỉnh Bình Dương kết thúc ở Km31+350 tại depot (dự kiến thuộc phường Phú Chánh, TP Tân Uyên).

Tổng chiều dài tuyến là 53,3 km, trong đó đoạn tuyến từ sau ga Bến xe Suối Tiên đến ga S0 - Bình Thắng (ga nối đường ray giữa hai nhánh rẽ) là 1,8km; đoạn tuyến từ ga S0 nối dài lên Bình Dương: 31,35 km; đoạn tuyến từ ga S0 nối dài lên Đồng Nai (bao gồm cả nhánh rẽ vào depot): 20,1 km.

Khái toán tổng mức đầu tư của toàn dự án là hơn 3,6 tỷ USD (khoảng 85.150 tỷ đồng), trong đó đoạn 1 tuyến từ sau ga Bến xe Suối Tiên đến ga S0 là 125,95 triệu USD (2.973 tỷ đồng); đoạn 2 tuyến từ ga S0 nối dài lên tỉnh Bình Dương là 2,19 tỷ USD (51.764 tỷ đồng); đoạn 3 tuyến từ ga S0 nối dài lên tỉnh Đồng Nai là 1,33 tỷ USD (31.413 tỷ đồng).

Nguồn vốn đầu tư dự án dự kiến sử dụng vốn đầu tư công, đoạn 1 (tuyến từ sau ga Bến xe Suối Tiên đến ga S0) do TPHCM chủ trì thực hiện. Đoạn 2 (tuyến từ ga S0 nối dài lên Bình Dương) do tỉnh Bình Dương chủ trì thực hiện. Đoạn 3 (tuyến từ ga S0 nối dài lên Đồng Nai) do tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư), đến nay, tiến độ của dự án metro số 1 TPHCM đã đạt gần 97%. Các đơn vị liên quan đang gấp rút triển khai kế hoạch để đưa công trình vào vận hành thương mại vào tháng 7/2024.