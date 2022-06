Hôm nay, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp Lê Minh Hoan

TPO - Đợt mưa lớn hiện tại kéo dài đến hết tuần này, trong đó hai ngày 10-11/6 sẽ là đỉnh điểm với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to.

TP - Nửa đêm, chiếc tàu cá đang thả trôi trên vùng biển Quảng Ngãi thì bị một tàu hàng đâm mạnh khiến tàu lật, toàn bộ 8 ngư dân rơi xuống biển. 5 người bám được can nhựa suốt nhiều giờ sau đó được cứu sống nhưng 3 bạn tàu của họ đã tử vong.

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo từ nay đến 8/6, vùng núi và Trung du Bắc bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to.