Hối lộ đăng kiểm viên để hợp thức hóa tàu cá hoán cải, chiếm đoạt tiền hỗ trợ ra khơi

TPO - Tối 16/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của 4 đối tượng, trong đó có 2 đăng kiểm viên liên quan đến công tác đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa.

4 đối tượng bị tạm giữ khẩn cấp gồm: Nguyễn Chín (55 tuổi), Huỳnh Văn Liều (55 tuổi, cùng trú tại phường Thọ Quang, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và 2 đăng kiểm viên là Ngô Hai (59 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Lê Văn Láng (49 tuổi, trú phường Thạch Thang, Hải Châu).

Chín và Liều bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn Hai và Láng là đăng kiểm viên của Chi cục Thủy sản TP Đà Nẵng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 2/2022, vì muốn nâng khống công suất máy, hoán cải tàu cá mang số hiệu ĐNa-90800-TS, có công suất 300 CV lên 450 CV để được nâng mức hỗ trợ từ 55 triệu đồng/chuyến biển lên 75 triệu đồng/chuyến biển, Chín đã liên hệ với Liều đặt vấn đề nhờ làm hồ sơ, thủ tục nâng khống với tổng chi phí là 25 triệu đồng.

Để hợp thức hóa nguồn gốc máy thủy của tàu cá, Liều liên hệ ông Nguyễn Văn Quý (59 tuổi, trú phường Thọ Quang) để đặt mua khống 1 bộ hồ sơ gồm 1 hóa đơn, 1 tem máy và 1 bộ chứng thư giám định của một Công ty có trụ sở tại TP HCM với giá 10 triệu đồng.

Sau khi có hồ sơ ông Liều đưa tem máy cho Chín để tự gắn, đục lại số máy trên máy thủy cũ thành số máy mới là 10123, công suất 450 CV. Bản thân Liều tự liên hệ với Chi cục Thủy sản TP Đà Nẵng để làm hồ sơ hoán cải, thay máy mới cho tàu ĐNa-90800-TS.

Cụ thể, hồ sơ hoán cải, giám sát thi công và đề xuất cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá ĐNa-09800-TS do 2 đăng kiểm viên của Chi cục Thủy sản là do Hai và Láng thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, Hai và Láng không phát hiện Chứng thư giám định của tàu ĐNa-90800-TS là không đúng quy định. Đồng thời tự ý bỏ qua một số công đoạn kiểm tra, giám sát theo quy trình, thậm chí tất cả các biên bản kiểm tra kỹ thuật, thử máy thực tế đều được tự lập và ký khống...

Đến ngày 31/5/2022, Ngô Hai và Lê Văn Láng ký đề xuất lãnh đạo Chi cục Thủy sản ký ban hành Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật trên tàu cá đối với tàu ĐNa-90800-TS cho Nguyễn Chín.

Từ thời điểm đó đến nay, tàu ĐNa-90800-TS đã đi 4 chuyến biển, nhận tiền hỗ trợ nhiên liệu 75 triệu đồng/chuyến, tổng cộng nhận hỗ trợ 300 triệu đồng. Trong đó, có 80 triệu đồng là tiền chênh lệnh do nâng khống công suất tàu cá nói trên.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.