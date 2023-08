Hội đồng Anh: Tiếng Anh là cánh cửa mở tới con đường hội nhập

Tiếng Anh ngày càng giữ vai trò quan trọng

Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, tiếng Anh trở thành một trong những yếu tố cần thiết thúc đẩy sự phát triển của cá nhân và cộng đồng. Theo thống kê của Ethnologue vào năm 2023, tiếng Anh là ngôn ngữ có số người sử dụng đông nhất thế giới, với tổng cộng hơn 1,4 tỷ người nói tiếng Anh và 372.9 triệu người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ. Tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ quốc tế có vai trò quan trọng trong quá trình học tập và nghiên cứu, mà còn tạo nên sự kết nối toàn cầu, giúp con người dễ dàng giao tiếp và hợp tác trong môi trường quốc tế. Không có nền tảng tiếng Anh tốt sẽ là một rào cản lớn cho thế hệ trẻ muốn bắt kịp các xu hướng phát triển trên thế giới.

Tại Việt Nam, việc dạy và học tiếng Anh ngày càng được chú trọng nhưng chất lượng đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế vì học sinh ít có cơ hội thực hành thực tế và còn gặp khó khăn khi giao tiếp với người nước ngoài. Theo xếp hạng chỉ số Thông thạo Anh ngữ trung bình EF vào năm 2022, Việt Nam đứng vị trí thứ 60 và thuộc nhóm quốc gia có mức độ thông thạo trung bình. Nhiều chương trình đào tạo hiện tại vẫn chưa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu, mong mỏi của người học tiếng Anh, cả về năng lực giao tiếp cũng như phát triển kỹ năng tư duy ngôn ngữ.

30 năm bền bỉ tạo dựng môi trường tiếng Anh toàn cầu cho học viên Việt Nam

Với vai trò là cầu nối siết chặt quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thông qua các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học và nghệ thuật, Hội đồng Anh cam kết cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cao của Vương quốc Anh cho cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam, đưa tiếng Anh trở thành yếu tố quan trọng giúp giới trẻ Việt nâng cao năng lực hội nhập quốc tế. Nổi bật trong đó là hoạt động mở rộng số lượng Trung tâm giảng dạy tiếng Anh tại các thành phố lớn ở Việt Nam.

Ông Michael Little, Giám đốc giảng dạy Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng, nền tảng giáo dục mà Hội đồng Anh mang lại sẽ trang bị cho người học bước vào hành trình hội nhập văn hóa quốc tế thành công và đóng góp tích cực vào sự phát triển của họ để trở thành công dân toàn cầu.”

Hai Trung tâm Giảng dạy tiếng Anh mới của Hội đồng Anh tại quận 7 và quận Tân Bình, TP.HCM được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế của các trung tâm giảng dạy Hội đồng Anh tại hơn 40 quốc gia. Mỗi trung tâm có 8 phòng học được thiết kế với các tiện ích hiện đại, các lớp học được sắp xếp trong nhiều khung giờ, mang đến sự linh hoạt và cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh, đáp ứng tối đa nhu cầu học tiếng Anh ngày càng tăng cao tại TP.HCM.

Hệ thống bài giảng còn được thiết kế với phương pháp giảng dạy đổi mới, cùng lúc giúp học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh lưu loát, đồng thời có thể phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết trở thành những công dân toàn cầu. Các bạn học sinh sẽ được nâng cao sự hiểu biết về kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, phối hợp và tư duy phản biện…

Cùng với các chương trình giảng dạy chất lượng cao, Hội đồng Anh còn phát triển đa dạng các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, giúp các em tăng cường kiến thức về các vấn đề toàn cầu, định vị bản thân để trở thành những công dân toàn cầu thông thái trong tương lai. Có thể nói, trong suốt 3 thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Hội đồng Anh đã có nhiều đóng góp nổi bật trong việc cải thiện chất lượng dạy và học tiếng Anh, là địa chỉ đáng tin cậy đồng hành cùng người trẻ Việt trong quá trình hội nhập.

Trong tháng 8/2023, Hội đồng Anh đã khai trương 2 Trung tâm Giảng dạy mới tại số 71 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, và số 20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình học tại Hội đồng Anh được tùy chỉnh cho các nhóm tuổi khác nhau với chất lượng kiểm định bởi các chuyên gia trong ngành giáo dục, bao gồm chương trình Primary Plus (dành cho độ tuổi 6-10), chương trình Secondary Plus (dành cho độ tuổi 11-14) và chương trình Secondary Plus and IELTS - Tiếng Anh THPT Học thuật và IELTS (dành cho độ tuổi 15-17).