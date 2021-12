Học và làm theo Bác

TP - 5 năm qua, với tinh thần xung kích, sáng tạo, những người trẻ Quân đội và Công an đã cùng tạo nên nhiều phong trào, hoạt động thiết thực trong chương trình phối hợp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2021).

Thượng tá Đào Anh Văn, Trợ lý Thanh niên Quân khu 3: Mệnh lệnh không lời

Với đặc thù là đơn vị đứng chân trên địa bàn rộng, gồm 9 tỉnh, thành phố, chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp giữa thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu với thanh niên Công an trên địa bàn. Cụ thể, chúng tôi phối hợp trong tuyên truyền xây dựng nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân.

Hàng năm, Quân khu đều chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn tổ chức các hội thi tìm hiểu, các diễn đàn, tọa đàm về Bác Hồ bằng hình thức sân khấu hoá, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Mỗi ngày một lời dạy của Bác”, “Mỗi tuần một tấm gương tiêu biểu”...

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, hoạt động giữa tuổi trẻ hai lực lượng trên địa bàn Quân khu có nhiều kết quả tốt, như phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, thành lập các tổ đội cơ động, điểm chốt phòng dịch, khu cách ly tập trung, các hoạt động giúp đỡ nhân dân vùng dịch như tiêu thụ nông sản, vận chuyển hàng hoá…

Qua thực tiễn tổ chức chương trình phối hợp, tôi đề xuất cấp uỷ, chỉ huy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị nói chung và công tác giáo dục, tuyên truyền nói riêng. Bên cạnh đó, cần lựa chọn bố trí và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn. Sự mẫu mực, sáng tạo, nói đi đôi với làm của cán bộ Đoàn các cấp là mệnh lệnh không lời, có sức thuyết phục cao đối với ĐVTN. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn phải lựa chọn được những người tiêu biểu, năng động, xung kích, sáng tạo.

Đại úy Đậu Bá Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (BTL CSCĐ): Bảo vệ hàng nghìn chuyến hàng đặc biệt

Với 165 tổ chức Đoàn cơ sở và trực thuộc đóng quân ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại 33 tỉnh, thành trên cả nước và hơn 1 vạn ĐVTN, thời gian qua, tuổi trẻ BTL CSCĐ đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình, hoạt động phối hợp với tuổi trẻ các đơn vị Quân đội.

Chúng tôi phối hợp với tuổi trẻ các đơn vị Công an, Quân đội bảo vệ an toàn tuyệt đối 126 mục tiêu, hàng nghìn chuyến hàng đặc biệt của Chính phủ và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đồng thời, tuổi trẻ BTL CSCĐ phối hợp tích cực trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng cháy, chữa cháy, tổ chức cứu hộ, cứu nạn tại nhiều địa phương.

Đặc biệt, hơn 4.000 cán bộ, ĐVTN lực lượng CSCĐ phối hợp với tuổi trẻ các đơn vị Công an, Quân đội xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống COVID-19 và hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp, tôi đề xuất Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Ban Thanh niên Quân đội tham mưu để Ban Bí thư T.Ư Đoàn ký văn bản quy định quy chế phối hợp giữa thanh niên hai lực lượng. Qua đó, góp phần triển khai sâu rộng, hiệu quả đến cấp cơ sở và phát huy vai trò của các tỉnh, thành Đoàn cũng như cấp quận, huyện Đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động phối hợp.

Giai đoạn 2016-2021, mỗi năm, tuổi trẻ Quân đội có hàng chục nghìn ý tưởng được đề xuất; có 2.462 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo, với hơn 1.300 công trình, sáng kiến được trao giải với hàm lượng tri thức và khoa học cao, góp phần làm lợi cho quốc phòng và kinh tế xã hội hàng nghìn tỷ đồng. Các đơn vị thuộc Bộ Công an hàng năm tiếp nhận hơn 15.000 ý tưởng, sáng kiến qua “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Công an”; thành lập, duy trì 5 CLB Lý luận trẻ, 22 CLB Tuổi trẻ sáng tạo và nhóm chuyên gia trẻ; hỗ trợ triển khai 112 công trình, phần việc góp phần cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là trong quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trung úy Đỗ Văn Thắng, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân: Đâu cần thanh niên có

Thực hiện lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Lữ đoàn 162 - đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại của Quân chủng Hải quân luôn nêu cao tinh thần hăng hái, sẵn sàng xung phong tới những nơi Tổ quốc cần, dù khó khăn, nguy hiểm cũng không lùi bước.

Giai đoạn 2016-2021, một trong những điểm nhấn của tuổi trẻ Lữ đoàn là làm tốt công tác dân vận trên các địa bàn đóng quân, gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chúng tôi đã tích cực tham gia giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo; thực hiện tốt các phong trào thi đua “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phong trào an ninh bảo vệ trật tự an toàn xã hội”, quỹ “Xây dựng nông thôn mới”, quỹ “Ngày vì người nghèo”… với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Lữ đoàn cũng tham gia khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người dân; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn hơn 150 triệu đồng; tặng 3.500 bộ quần áo, 3.000 cuốn vở, 3.000 cây bút, 700 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó; xây mới và sửa chữa 6 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng; xây dựng 30 công trình thanh niên, phối hợp tổ chức lao động cộng sản 2.400 ngày công tại đơn vị và trên địa bàn.