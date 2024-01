Học sinh Nghệ An được nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày

TPO - Học sinh Nghệ An sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5 đến ngày 14/2/2024 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Ngày 25/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) Nghệ An cho biết, vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, thời gian nghỉ tết nguyên đán Giáp Thìn đối với cán bộ, công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã từ ngày 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống nghỉ tết từ ngày 5/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Như vậy, học sinh các cấp của Nghệ An được nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn dài 10 ngày. Tuy nhiên, với học sinh tiểu học và mầm non hoặc một số trường THCS không học thứ Bảy các em có thể được nghỉ từ thứ Sáu, trước 2 ngày so với lịch chính thức.

Trong dịp nghỉ Tết, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp nghỉ Tết. Căn cứ vào điều kiện thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực tổ chức động viên, tặng quà tết học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh mồ côi, không nơi nương tựa. Thăm hỏi cán bộ, giáo viên, nhân viên hưu trí có hoàn cảnh khó khăn...

Trong thời gian trước, trong, sau dịp tết, nhà trường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy tuyên truyền, quản lý, giáo dục, tổ chức cho học sinh vui xuân lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh.

Nghiêm cấm việc mua bán, tàng trữ, chế tạo pháo nổ (mua nguyên vật liệu trên mạng rồi tự ý chế tạo pháo), sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Sở GD&ĐT Nghệ An đặc biệt lưu ý, các nhà trường cần chủ động các giải pháp ngăn chặn không để học sinh bỏ học sau Tết. Tăng cường các giải pháp huy động học sinh đến trường, duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Rà soát các đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học, phân loại để có biện pháp phù hợp với từng học sinh. Đối với học sinh nghèo, khó khăn cần huy động các nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời các em trong dịp Tết; không để học sinh phải bỏ học...