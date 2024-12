Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán bao nhiêu ngày?

TPO - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương vừa ký thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Theo đó học sinh được nghỉ Tết âm lịch kéo dài 9 ngày.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, cán bộ công chức, người lao động của các trường học, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS – THPT, các Trung tâm GDNN – GDTX nghỉ Tết dương lịch 1 ngày (1/1/2025).

Học sinh các trường từ mầm non đến THPT, các trung tâm giáo dục, cán bộ, giáo viên, người lao động của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT các quận huyện nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tục, từ thứ Bảy (25/1) đến 2/2/2025 (Chủ nhật), tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ.

Với lịch này, học sinh Hà Nội nghỉ Tết ít hơn học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh 2 ngày.

Trước đó, phụ huynh Hà Nội tranh cãi về việc có nên kéo dài thời gian nghỉ Tết để học sinh có thêm thời gian vui chơi, đi du lịch, về quê. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó nhiều người mong muốn được nghỉ dài ngày sau một học kỳ vất vả nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng, người lớn vẫn phải làm việc đúng ngày mùng 6 Âm lịch do đó, học sinh cũng cần được đến trường.

Trong thời gian nghỉ Tết, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học tăng cường giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm quy định về sử dụng pháo. Giáo dục học sinh nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng.

Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ vào điều kiện thực tế chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp các cán bộ, giáo viên khó khăn, thuộc diện chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn.