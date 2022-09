Hòa Phát cung cấp hơn 5 triệu tấn thép các loại trong 8 tháng

Tháng 8/2022, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 628.000 tấn thép xây dựng, phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC). Trong đó thép xây dựng đạt 386.000 tấn, tăng 44% so với cùng kỳ 2021. HRC đạt 233.000 tấn, tăng 56% so với tháng 7/2022 nhưng giảm nhẹ so với tháng 8/2021.

Sản lượng thép xây dựng đạt cao chủ yếu nhờ thị trường tiêu thụ nội địa khả quan hơn so với các tháng trước. Hoạt động bán hàng tại cả ba miền đều tăng mạnh, miền Bắc ghi nhận mức tăng 54%, miền Trung tăng 39% và miền Nam tăng mạnh nhất, gấp 2 lần cùng kỳ. Trong khi đó, nhu cầu của thị trường với các sản phẩm ống thép, tôn mạ được cải thiện đã giúp lượng bán hàng thép cuộn cán nóng Hòa Phát tăng cao so với tháng 7/2022. Cụ thể, mặt hàng ống thép của Hòa Phát ghi nhận gần 64.000 tấn, tăng 60% so với cùng kỳ. Tôn Hòa Phát đạt 28.000 tấn, giảm 5% so với tháng 8/2021 nhưng tăng 60% so với tháng 7/2022. Dự kiến đến cuối năm thị trường tiêu thụ thép sẽ khả quan khi vào mùa cao điểm xây dựng, Chính phủ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tiến độ các dự án trọng điểm. Lũy kế 8 tháng năm 2022, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 5,5 triệu tấn thép thô, tăng 2% so với cùng kỳ 2021. Sản lượng bán hàng phôi thép, thép xây dựng và HRC đạt 5,14 triệu tấn, tăng 5% sp với 8 tháng đầu năm 2021. Thép xây dựng đóng góp 3,1 triệu tấn, tăng 27%, trong đó xuất khẩu chiếm 32% với 990.000 tấn, tăng 82% so với 8 tháng 2021. Qua 8 tháng, Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường 1,8 triệu tấn HRC, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm hạ nguồn như ống thép, tôn mạ của Tập đoàn đạt lần lượt 491.000 và 226.000 tấn, tăng khoảng 5-7% so với cùng kỳ. Năng lực sản xuất thép thô của Tập đoàn Hòa Phát hiện đạt 8,5 triệu tấn/năm. Thép xây dựng và ống thép của Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam, lần lượt là 36,4% và 29%. Bên cạnh phục vụ thị trường trong nước, Tập đoàn còn xuất khẩu các sản phẩm thép tới hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Thục Quyên