Hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Hà Giang tham gia cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Trong 2 ngày (9 -10/6) mưa lũ, sạt lở đất diễn ra phức tạp tại tỉnh Hà Giang. Các chiến sĩ, thanh niên công an tỉnh và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã kịp thời cứu hộ và hỗ trợ người dân trong mưa lũ, cũng như khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Lãnh đạo Ban Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang cho biết, trong và sau 2 ngày mưa lũ đỉnh điểm, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an nhanh chóng tham gia cứu hộ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tuổi trẻ Công an tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ người dân di dời, vận chuyển tài sản quan trọng, cứu trợ nạn nhân...

Tại huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang), Phó Bí thư Huyện Đoàn Nguyễn Xuân Tình cho biết, mưa lớn trên địa bàn huyện đã khiến cầu treo tại xã Thuận Hòa và Thanh Thủy bị lũ cuốn trôi, nhiều tuyến quốc lộ, đường liên xã, liên thôn bị sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ, một số xã bị cô lập tạm thời. Nhiều nhà dân bị lũ cuốn trôi, sập nhà, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng… gây thiệt hại lớn về tài sản.

Để giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã nhanh chóng thành lập các đội hình tình nguyện, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động phối hợp tổ chức di dời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra…

"Chúng tôi cũng phối hợp triển khai các phần việc thiết thực, hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, ổn định cuộc sống như dọn dẹp đất đá sạt vào nhà ở, sửa chữa, khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, vệ sinh môi trường, nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh… ", Phó Bí thư Huyện Đoàn Vị Xuyên Nguyễn Xuân Tình nói.