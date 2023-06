'Hiệp sĩ' hút đinh ở Bình Dương

TP - Tờ mờ sáng, khi nhiều người còn đang say giấc, người đàn ông gày gò ấy đã bắt đầu rong ruổi trên từng cung đường vắng, nhặt từng chiếc đinh nhọn để đảm bảo an toàn cho người đi đường. Anh là Phùng Hữu Hiệp (ngụ phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), được người dân trìu mến đặt cho biệt danh “hiệp sĩ” hút đinh.

Dậy sớm lo chuyện bao đồng Cứ khoảng 4 rưỡi sáng mỗi ngày, anh Hiệp lại cưỡi chiếc xe máy cà tàng, phía sau kéo cái thùng nhỏ gắn những thỏi nam châm phía dưới di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe máy trên quãng đường chừng 20km. “Đây là chiếc xe hút đinh do tôi tự chế tạo. Mỗi ngày, chiếc xe này hút hơn 1 kg đinh, vật nhọn kim loại nhỏ nằm trên đường”, anh Hiệp chia sẻ. “Hầu như sáng sớm nào tôi cũng thấy anh Hiệp cùng chiếc xe hút đinh chạy trên đường. Việc làm của anh rất có ý nghĩa. Nhà tôi gần đường nên nhiều lần tận mắt chứng kiến xe máy đang chạy bị cán trúng đinh, thủng lốp, người điều khiển phương tiện ngã nhào giữa đường và bị thương nặng. Bà con ở đây gọi anh Hiệp là “hiệp sĩ”, ông Nguyễn Văn Bá (ngụ phường Bình Hòa, thành phố Thuận An nói. “Ngày nào cũng phải đi trên tuyến đường ĐT 743, không ít lần xe của tôi bị thủng lốp nhưng hầu như không thể vá mà phải thay ruột. Từ khi có người (anh Hiệp - PV) dùng xe hút đinh, bây giờ đi trên đường cảm thấy yên tâm hơn”, chị Đào Thị Giang (công nhân ở trọ tại phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chia sẻ. Lập biệt đội chống “đinh tặc” Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, anh Hiệp cho biết, anh làm nghề lái xe tải, chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm do xe máy bị thủng lốp. Cách đây gần 3 năm, trong một lần đi xe máy trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bình Nhâm, TP Thuận An), xe của anh Hiệp cũng cán đinh. Anh nhớ lại: “Hôm đó, tôi có việc gấp phải đến chỗ làm. Xe bất ngờ bị thủng lốp, tôi phải đẩy bộ tìm chỗ vá, mồ hôi chảy ướt cả áo. Khoảng một tháng sau thì xe của tôi tiếp tục cán đinh. Từ đó, tôi bắt đầu nghiên cứu chế tạo xe hút đinh, không muốn người đi đường gặp tai nạn giao thông hay vất vả tìm nơi vá xe như mình”, anh Hiệp trải lòng. “Địa phương đánh giá cao việc làm đầy ý nghĩa của công dân vì cộng đồng. Thành phố Thuận An thường xuyên tổ chức khen thưởng những gương “người tốt, việc tốt”, qua đó vừa động viên, khích lệ vừa bày tỏ sự biết ơn của chính quyền và nhân nhân dành cho họ. Anh Phùng Hữu Hiệp là một trong số những người cống hiến vì cộng đồng, được địa phương ghi nhận”. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An Anh Hiệp tranh thủ thời gian rảnh rỗi chế tạo thêm 5 chiếc xe tương tự nhưng có cải tiến kỹ thuật để đạt hiệu quả cao hơn. Xe có đủ khả năng hút tất cả kim loại với mọi kích thước. “Một số bạn trẻ đến tìm tôi cho biết bản thân các bạn cũng muốn đi hút đinh như tôi. Vì vậy, tôi quyết định chế tạo thêm xe và thành lập “biệt đội” hút đinh. Theo anh, dọn sạch đường lúc rạng sáng, trước khi người dân đi làm, là thích hợp nhất. “Buổi chiều, trước khi công nhân, người lao động tan ca trở về nhà, tôi cũng thường chạy xe đi hút đinh. Phải làm đúng lúc, đúng điểm mới có ý nghĩa. Có người quen thắc mắc, vì sao luôn bận rộn công việc nhưng tôi và một số bạn trẻ vẫn tình nguyện đi lo chuyện bao đồng? Thật sự tôi không biết trả lời như thế nào. Với tôi, đơn giản là thấy người đang chạy xe bị thủng bánh, dắt bộ thì giúp thôi. Thay vì bỏ tiền ra ăn nhậu thì tiết kiệm một ít mua sắm dụng cụ để chế xe hút đinh. Giúp người cũng là giúp mình”, anh Hiệp bày tỏ. HƯƠNG CHI