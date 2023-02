Hiền Hồ trở lại: Nhạt, MV khó hiểu

TPO - MV "Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn" đang gây chú ý trên top thịnh hành âm nhạc YouTube, song vấp nhiều phản ứng từ khán giả.

Tối 23/2, Hiền Hồ tung MV đánh dấu màn trở lại sau scandal tình ái. Nữ giọng ca kết hợp với Châu Đăng Khoa trong ca khúc, bắt tay cùng Denis Đặng và Đinh Hà Uyên Thư để sản xuất MV. Đây là MV có kinh phí tiền tỷ với mặt hình ảnh được đầu tư mạnh. Thế nhưng về tổng thể, Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn chưa phải sản phẩm chất lượng đột phá trên thị trường.

Ca khúc nhạt, MV bị phản ứng

Châu Đăng Khoa là “hit maker” trên thị trường nhạc Việt. Gần nhất, nhạc sĩ này viết điệp khúc cho Vì mẹ anh bắt chia tay của Miu Lê. Trước đó, Châu Đăng Khoa đứng sau nhiều sản phẩm nổi bật của Sofia và Orange. Việc Hiền Hồ bắt tay với Châu Đăng Khoa trong lần tái xuất là quyết định gần như tối ưu theo dòng chảy thị trường hiện tại.

Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn dễ thu hút khán giả từ cái tên. Ca khúc mang màu sắc Ballad, khởi đầu chậm rãi, rồi đẩy dồn nhịp trống để tăng sự kịch tính ở nửa sau. Ca khúc kể câu chuyện cô gái đang cô đơn, bỗng gặp một chàng trai. Họ yêu nhau, hạnh phúc cùng nhau, sau đó chàng trai ra đi, bỏ lại cô gái tội nghiệp.

Nói theo cách của giới chuyên môn, đây là ca khúc “mì ăn liền”, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc dễ nghe để thu hút khán giả.

Giọng hát Hiền Hồ vẫn là điểm sáng trong dàn chuyên hát Ballad, Pop Ballad trên thị trường. Chỉ tiết ở điệp khúc cuối đẩy cao trào, giọng hát Hiền Hồ chưa đủ nội lực để sự kịch tính chạm đỉnh. Phần dàn dựng bè cũng chưa đủ tốt để bổ trợ vào điểm khuyết của giọng ca người Đắk Lắk.

Ê-kíp Hiền Hồ đã “chơi lớn” khi mời Denis Đặng và Đinh Hà Uyên Thư nhúng tay vào MV. Denis Đặng giữ vai trò sáng tạo. Còn Uyên Thư đạo diễn cho MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn. Toàn bộ khung cảnh MV được quay người trời, với góc máy đa dạng, có kỹ xảo, do đó kinh phí chắc chắn lên tới tiền tỷ. Đây cũng chính là điều kiện cần để nhận cái gật đầu của Uyên Thư - đạo diễn đang ở đỉnh cao tại Vpop.

Hiền Hồ vào vai cô gái cô đơn, khờ khạo. Một ngày, cô gặp chàng trai thương tích đầy người ở bãi rác. Cô đưa người này về nhà, chăm sóc, chữa lành vết thương, sau đó cả 2 yêu nhau. Họ đi qua những ngày hạnh phúc, trước khi chàng trai “cảm nắng” một cô gái chăn vịt. Cả hai mâu thuẫn, chàng trai bỏ đi. Sau đó, chàng trai trở về, nhìn cô gái lần cuối rồi bị đội y tế đưa đi.

Cuối MV, cú “twist” xuất hiện, hóa ra chẳng có mối tình trai - gái nào cả, mà đây là câu chuyện tưởng tượng của Hiền Hồ. Sự thật là Hiền Hồ nhặt được con vịt từ bãi rác. Vì quá chờ đợi vào một mối tình hạnh phúc, cô tưởng tượng ra con vịt là chàng trai. Sau cùng, không phải chàng trai kia bị đưa đi thiêu hủy, mà là con vịt Hiền Hồ đã nhặt.

Có hai luồng ý kiến bên dưới MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn. Một nhóm khán giả chê MV lê thê, khó hiểu, không thật sự ăn nhập, bổ trợ để truyền tải thông điệp ca khúc. Trong khi đó, số khán giả còn lại khen MV đầu tư chỉn chu, có yếu tố khác biệt, gây bất ngờ để khiến khán giả phải xem lại.

Khán giả chỉ trích Hiền Hồ

Sau gần 2 ngày phát hành, MV đã vượt mốc 1 triệu view, hiện đứng #3 thịnh hành âm nhạc YouTube. Đứng trên Hiền Hồ là Luôn yêu đời (Đen Vâu) và I Do (Đức Phúc ft 911 band), 2 MV ra mắt thị trường đã hơn 2 tuần. Nếu không có MV mới tạo đột biến trên thị trường nhạc Việt trong một tuần tới, khả năng Hiền Hồ vượt Đen Vâu là rất cao. MV I Do cũng có dấu hiệu chững lại, do đó không bất ngờ nếu Hiền Hồ lên #1 thịnh hành âm nhạc.

Hiền Hồ từng là tên tuổi hot của thị trường, có MV giữ #1 thịnh hành YouTube. Bắt tay với Châu Đăng Khoa, Denis Đặng và Uyên Thư là gạch nối tiếp theo để MV Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn của giọng ca sinh năm 1997 gây chú ý. Nhưng trên hết, sức hút của MV đến từ việc Hiền Hồ là cái tên gây tranh cãi dữ dội hơn nửa năm qua vì scandal.

Nhiều khán giả chỉ trích Hiền Hồ. Một ý kiến cho rằng giọng ca này đã vướng scandal nghiêm trọng về hình ảnh, đạo đức, do đó không thể tung sản phẩm trở lại nhanh chóng như chưa từng có chuyện xảy ra như thế. Một ý kiến khác quan ngại: “Sự trở lại của Hiền Hồ chứng minh scandal trong giới giải trí vẫn là chuyện thường. Họ vướng tai tiếng, bị cộng đồng chỉ trích, nhưng vẫn làm ngơ để tiếp tục hoạt động, bất chấp tên tuổi xấu xí”.

Trong showbiz Việt, với mức độ scandal nghiêm trọng như Hiền Hồ, hiếm có nghệ sĩ đủ tự tin để tái xuất thị trường nhanh chóng như vậy. Trước đó, ngay thời điểm vướng scandal, Hiền Hồ đi hát trở lại, gây phản ứng dữ dội từ dư luận. Nhiều khán giả thậm chí đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn vào cuộc để xử lý, cấm sóng, sân khấu những nghệ sĩ có hình tượng xấu.

Chuyện nghệ sĩ Việt trở lại dễ dàng sau scandal liên tục bị khán giả phản ứng. Trước Hiền Hồ, Jack gây tranh cãi, bị kêu gọi tẩy chay.