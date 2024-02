Hạnh phúc đón nhận thiên chức làm mẹ của người phụ nữ suy buồng trứng khi AMH chỉ còn 0.02

Suy buồng trứng sớm ở độ tuổi 23, tưởng chừng mất đi cơ hội làm mẹ khi AMH chỉ còn 0.02. Vẫn biết rằng mang thai là quy luật tự nhiên, người phụ nữ nào cũng sẽ được đón nhận thiên chức làm mẹ nhưng với chị Phan Thị M. và không ít các chị em thì đó lại là một hành trình gian nan đầy nước mắt.

23 tuổi đã phải đi tìm kiếm cơ hội làm mẹ

Năm 23 tuổi chị Phan Thị M rơi vào tình trạng không có kinh nguyệt do dùng liên tục thuốc tránh thai trong vòng 1 năm và tồi tệ hơn khi chị nghe bác sĩ nói: “AMH 0.02, suy buồng trứng nặng, phải xin trứng mới có cơ hội làm mẹ”. Chị cũng đã dùng rất nhiều loại thuốc Tây, thuốc Bắc để bổ trứng. Mặc dù đã có kinh trở lại và chỉ số AMH tăng lên 0.2ng/ml, gấp 10 lần so với trước nhưng vẫn quá thấp để mong chờ một điều kỳ diệu có thể xảy ra.

Ôm hy vọng sinh con bằng chính trứng của mình, đầu tháng 3/2019 chị M. cùng chồng tiếp tục đi tìm cái gật đầu của bác sĩ. Chị M. nhớ lại “Mình đã tìm hiểu rất nhiều bác sĩ giỏi cũng như các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc cho đến khi gặp được BSCKI. Tăng Đức Cương - Giám đốc Đông Đô IVF Center”.

Chị M. vẫn nhớ như in ngày hôm đó, bác sĩ nhìn kết quả AMH và tập hồ sơ dày cộp của chị một lát rồi nhẹ nhàng hỏi: “Nguyện vọng của bạn là gì?”. Chị thoáng bối rối nhưng giọng cương quyết trả lời “Liệu em có cơ hội làm bằng trứng của mình không Bác sĩ?”. Cái gật đầu của Bác sĩ Cương khiến chị vỡ òa như thể khát khao được làm mẹ của chị đã thành hiện thực.

Chị Phan Thị M. - là trường hợp suy buồng trứng nặng thành công đón con yêu bằng chính trứng của mình khi AMH chỉ còn 0.02. Với phác đồ cá thể hóa nhằm phục hồi chất lượng noãn để thu được “những quả trứng còn lại” của người mẹ.

Trải qua giai đoạn kích trứng, mặc dù kích thước nang chỉ đạt 18mm, ngày 19/4/2019, hai vợ chồng chị M. vẫn quyết định chọc hút trứng sau khi nghe tư vấn và lời khuyên từ bác sĩ Tăng Đức Cương. Các chuyên viên phôi học cùng phối hợp, nỗ lực tận dụng 1% cơ hội để chờ đón một kỳ tích xuất hiện dành cho gia đình chị M.

Sau 3 ngày thấp thỏm chờ đợi kết quả phôi, chị M. đến Đông Đô IVF Center để nhận kết quả và may mắn đã gõ cửa cho hai vợ chồng chị khi nghe tin có thể “chuyển phôi tươi” ngay trong ngày từ bác sĩ Cương. Không chần chừ, BSCKI. Tăng Đức Cương trực tiếp siêu âm, kiểm tra niêm mạc và các điều kiện khác để có thể tiến hành chuyển phôi.

Hạnh phúc nhân đôi, sau khi kiểm tra chị được bước vào phòng chờ chuyển phôi. Chị M. bồi hồi kể lại: “Thực sự lúc ấy bối rối mà hạnh phúc lắm, vừa mừng nhưng cũng vừa lo, các anh chị y bác sĩ thì luôn bên cạnh trấn an, cổ vũ tinh thần. Mình còn nhớ mãi, vừa chuyển phôi xong bác sĩ Cương nói một câu chắc như đinh đóng cột: “Thiên thời địa lợi nhân hòa, giờ chỉ chờ ngày đẻ thôi nhé”. Cuối cùng, sau 9 tháng thai kỳ, hai vợ chồng chị M. đã được ôm con yêu khỏe mạnh trong vòng tay để đón một mùa Tết năm 2020 đong đầy hạnh phúc.

Hành trình gian nan tìm con chỉ với 1% cơ hội

Chị Đ.T.T - cũng là trường hợp phát hiện suy buồng trứng sớm khi chỉ số AMH 0.2 và kỳ tích điểm 10 tròn vẹn. Mong con 2 năm, hành trình gian nan khi thực hiện IVF trong Sài Gòn chưa may mắn thành công, gia đình vẫn quyết tâm tìm ra Hà Nội khi được bạn bè giới thiệu.

Với phác đồ điều trị cá thể hóa bác sĩ Tăng Đức Cương đưa ra, trải qua giai đoạn điều trị, đúng thời điểm và tranh thủ cơ hội thu “những quả trứng vàng" quý giá của mẹ, gia đình đã thành công đón 2 em bé chào đời khỏe mạnh.

Em bé Nguyễn Khánh Ngân - em bé phôi ngày 3 chào đời năm 2021 và Nguyễn Gia Huy - em bé phôi ngày 5 chào đời năm 2023. Điểm 10 trọn vẹn cho sự nỗ lực của hai vợ chồng trên hành trình “chạm tới giấc mơ con"

Đông Đô IVF Center được biết đến là đơn vị thực hiện dịch vụ IVF với tỷ lệ thành công vượt trội lên tới 80%, đặc biệt những trường hợp khó đã thành công sinh con bằng chính trứng tự thân của người mẹ. 2 trường hợp suy giảm dự trữ buồng trứng sớm ở phụ nữ đã cho thấy rõ tình trạng vô sinh hiếm muộn ngày một trẻ hoá. Đây không chỉ là nỗi lo riêng của các cặp vợ chồng, mà tình trạng vô sinh, hiếm muộn còn đang trở thành một gánh nặng của không chỉ riêng ngành y tế.

Cảnh báo nguy cơ vô sinh hiếm muộn ngày một trẻ hoá

Từ câu chuyện của các cặp vợ chồng đến với Đông Đô IVF Center cho thấy, tình trạng vô sinh hiếm muộn như chị Phan Thị M. không phải là cá biệt. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới, trong đó 50% số ca mắc bệnh nằm ở độ tuổi dưới 30. Thống kê của Bộ Y tế nước ta cũng cho thấy, mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, tỉ lệ khoảng 7,7%.

Tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở Việt Nam đang gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Theo các chuyên gia, tình trạng vô sinh hiếm muộn, nhất là ở các cặp vợ chồng trẻ tuổi có nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do vợ, do chồng hoặc do cả hai nhưng đều cần được phát hiện, điều trị càng sớm để tỷ lệ thành công càng cao.

BSCKI. Tăng Đức Cương - Giám đốc Đông Đô IVF Center - Bệnh viện Đông Đô chia sẻ: “Việc phát hiện sớm vô sinh hiếm muộn đối với người bệnh có rất nhiều ích lợi. Thứ nhất, nó giúp người bệnh tận dụng được “thời gian vàng” trong quá trình điều trị. Thứ hai, phát hiện sớm và điều trị sớm góp phần giảm chi phí, hạn chế nguy cơ bệnh nặng và không để lại di chứng. Nói ngắn gọn, phát hiện và điều trị vô sinh hiếm muộn càng sớm, tỷ lệ thành công càng cao và ngược lại”.

Do vậy, các cặp vợ chồng khi sinh hoạt đều đặn và không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai từ 1 năm trở lên mà vẫn chưa có con thì nên đến các bệnh viện chuyên khoa uy tín để kiểm tra sức khỏe sinh sản, xác định nguyên nhân, có hướng điều trị sớm và đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp.

