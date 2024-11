Hãng xe Jaguar thay logo nhận diện mới

TPO - Trong nỗ lực tái định vị là một thương hiệu ô tô điện hạng sang, hãng xe Jaguar của Anh quốc vừa tung ra bộ nhận diện hoàn toàn mới.

Jaguar đang trong giai đoạn chuyển mình, khi hãng dần kết thúc sản xuất các mẫu xe cuối cùng trong dòng sản phẩm hiện tại trước khi tái định vị thương hiệu ở phân khúc cao cấp hơn. Vào tháng tới, thương hiệu Anh quốc sẽ đưa tới công chúng cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm tương lai thông qua các mẫu concept.

Nhưng trước đó, Jaguar đã công bố một thay đổi quan trọng không kém trong công cuộc tái định vị này. Đó là logo cùng bộ nhận diện thương hiệu được thiết kế theo phong cách hoàn toàn mới.

Hãng xe lâu đời của nước Anh đã tái thiết kế biểu tượng báo Jaguar quen thuộc, làm cho nó trở nên mảnh mai và góc cạnh hơn so với phiên bản trước. Ngoài ra, Jaguar cũng cập nhật phông chữ cho tên thương hiệu, kết hợp chữ in hoa và in thường nhằm tạo cảm giác "đối xứng và tối giản."

Jaguar vẫn chưa tiết lộ cách bộ nhận diện mới sẽ xuất hiện trên các mẫu xe sắp tới, nhưng dự kiến hãng sẽ ra mắt một mẫu xe ý tưởng tại Tuần lễ Nghệ thuật Miami vào ngày 2/12.

Mẫu concept này được cho là nền tảng của chiếc xe Jaguar đầu tiên trong dòng sản phẩm mới, vốn đã được thử nghiệm trên đường công cộng từ tuần trước. Một số hình ảnh ban đầu cho thấy đây là một chiếc sedan chạy điện bốn cửa với thiết kế mái dốc kiểu coupe.

Chiếc xe hiện được tạm gọi là Jaguar Design Vision Concept, với bản thương mại dự kiến sẽ đi vào sản xuất cuối năm 2026. Các thông số kỹ thuật vẫn được giữ kín, ngoại trừ thông tin mà công ty đã xác nhận: xe sẽ có công suất trên 575 mã lực, phạm vi hoạt động hơn 692 km và hỗ trợ sạc nhanh.

Theo Motor1, mục tiêu của Jaguar khi tái định vị để cạnh tranh với các thương hiệu hạng sang như Bentley và Maserati, thay vì BMW và Audi như trước đây. Do đó, giá khởi điểm của các mẫu xe thương hiệu Jaguar cũng sẽ tăng lên mức 130.000–140.000 USD.