Hàng quán 'nghỉ Tết sớm', phố phường Hà Nội vắng lặng cuối tuần

TPO - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, số lượt, chuyến chỉ hoạt động 50%, do vậy sản lượng khách đi xe buýt tháng trên các tuyến buýt của Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) so với năm 2020 giảm 63%.