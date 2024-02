Hàng nghìn thanh niên Thanh Hoá nhập ngũ

TPO - Đúng 8h ngày 26/2, tại 27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024.

Trước và trong lễ giao, nhận quân, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và duy trì nghi thức thắp lửa truyền thống, nổi trống mở hội giao quân.

Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ giao, nhận quân diễn ra an toàn, trang trọng, đúng quy định, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hiệp đồng với các ban, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận, tổ chức cấp phát quân trang cho tân binh theo tiêu chuẩn. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc mặc trang phục của tân binh theo quy định.

Bên cạnh việc tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án tổ chức lễ giao, nhận quân ở ngoài trời và trong hội trường lớn, nhằm chủ động khi điều kiện thời tiết không thuận lợi, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh còn hiệp đồng với các đơn vị nhận quân tổ chức sắp xếp đội hình giao quân, xe đón tân binh theo từng đơn vị bảo đảm khoa học.

Cùng với đó, các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo công an địa phương xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ giao, nhận quân. Trong đó, chú trọng phương án phân luồng giao thông tại các địa điểm giao, nhận quân và việc lưu thông của đoàn xe đưa tân binh lưu thông qua các tuyến đường trên địa bàn.

Năm 2024, toàn tỉnh Thanh Hoá đã tuyển chọn và chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ là 3.842 công dân. Trong đó quân số chính thức là 3.655 công dân; quân số dự phòng là 186 công dân. Số công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ nhập ngũ vào 14 đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh đã tuyển chọn 441 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa.