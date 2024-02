Hàng loạt ‘quý bà’ thầu đề ở Vĩnh Long bị bắt

TPO - Ngày 3/2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an các địa phương trong tỉnh triệt xóa nhiều tụ điểm, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc, với hình thức ghi lô đề.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị Loan (56 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh) để điều tra về hành vi đánh bạc. Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 30/1, lực lượng công an bắt quả tang Phạm Thị Loan đang dùng điện thoại di động nhắn tin với nhiều người qua mạng xã hội zalo với nội dung mua bán số lô, số đề. Công an thu giữ 3 tờ giấy có ghi lô đề từ các con bạc, với tổng số tiền trên 63 triệu đồng. Qua làm việc, Loan thừa nhận việc làm chủ ghi lô đề khoảng 7 tháng nay. Các con bạc thường ở địa bàn thị xã Bình Minh, thành phố Cần Thơ và một số địa phương lân cận. Công an tiếp tục xác minh trên 117 phơi đề có liên quan đến Loan và củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Trước đó, chiều 13/1, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Thị Bích Ngọc (37 tuổi, ngụ ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình) đánh bạc với hình thức ghi lô đề qua điện thoại di động. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 5 phơi đề, 1 điện thoại di động, 1 máy tính cùng số tiền trên 300 nghìn đồng. Hồi cuối tháng 12/2023, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Mang Thít và Công an xã Mỹ An bắt quả tang Đỗ Thị Kiều Hạnh (61 tuổi, ngụ ấp An Hương 2, xã Mỹ An) đang ghi số đề từ các con bạc. Tang vật tạm giữ gồm 2 phơi đề cùng số tiền trên 4 triệu đồng. Cơ quan công an đã khởi tố đối với Đỗ Thị Kiều Hạnh và Nguyễn Thị Bích Ngọc để tiếp tục điều tra mở rộng. Mới đây nhất, chiều 2/2, tiến hành kiểm tra nhà Lê Phạm Thu Hương (44 tuổi, ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân), lực lượng công an phát hiện Hương đang sử dụng điện thoại di động để "giao dịch" với các con bạc nên tiến hành bắt giữ. Được biết, Hương là đối tượng đã từng có tiền án về hành vi "đánh bạc" và hiện đang làm thầu đề hoạt động tại nhà. Tại hiện trường, công an tạm giữ 2 điện thoại di động dùng để mua bán số đề, 1 phơi đề, số tiền trên 46 triệu đồng cùng nhiều vật dụng khác phục vụ cho việc mua bán số đề. Cảnh Kỳ