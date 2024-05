TPO - Han So Hee đối mặt với nhiều ý kiến ​​trái chiều sau khi khoe hình xăm tại sự kiện của nhãn hàng cao cấp. Mỹ nhân 29 tuổi từng chi số tiền lớn xóa xăm để sống với cuộc đời diễn viên.

Hình xăm khiến Han So Hee bị chê “rẻ tiền”

Tham dự sự kiện của nhãn thời trang cao cấp tại Seoul (Hàn Quốc), Han So Hee xuất hiện thanh lịch, gợi cảm trong bộ váy xanh cắt xẻ, lưng trần, tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối.

Cư dân mạng nhanh chóng nhận thấy tại đường cắt của chiếc váy, nữ diễn viên để lộ hình xăm lớn ở mạn sườn, họa tiết cành hoa. Đây là vị trí Han So Hee hiếm khi để lộ hình xăm. Trước đây, mỹ nhân sinh năm 1994 xăm hình ở nhiều vị trí trên cơ thể nhưng đã xóa hoặc đều che chắn khi đóng phim hay mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Một vài lần, cô để lộ hình xăm nhưng không quá lộ liễu. Thi thoảng, nữ diễn viên đổi mới với những hình xăm nhỏ, họa tiết hoa lá khắp cánh tay, vai nhưng chỉ là hình xăm dán.

Tuy nhiên, việc để lộ hình xăm lớn ở sự kiện thời trang hướng đến sự sang trọng, cổ điển của nhà mốt Dior khiến nữ diễn viên My name nhận nhiều ý kiến trái chiều. Diễn đàn của cộng đồng mạng Hàn Quốc nhận xét về hình xăm của Han So Hee:

“Hình xăm trông thật rẻ tiền”, “Đẹp đấy, nhưng bộ trang phục đó có vẻ không hợp với Dior lắm. Nếu là người bình thường cũng được coi là xinh đẹp, nhưng đây chẳng phải là sự kiện thời trang sao? Dior hướng đến sự nữ tính nhưng với hình xăm, nó không hợp. Hình xăm đẹp hơn với thương hiệu Balenciaga hoặc Gucci hơn là Dior”, “Hình xăm thực sự khiến cô trông xấu đi ngay cả khi Han So Hee diện đồ Dior từ đầu đến chân”, “Dior hướng tới sự cổ điển và sang trọng nhưng hình xăm ngay lập tức khiến nó trông rẻ tiền. Trông giống như bộ trang phục nghỉ dưỡng”…

Chi tiền “khủng” xóa xăm, sống cuộc đời diễn viên

Han So Hee bước vào giới giải trí với vai trò người mẫu trước khi ra mắt diễn xuất trong bộ phim truyền hình SBS Thế giới hôn nhân năm 2017. Vai diễn “tiểu tam” trong bộ phim đưa tên tuổi cô vụt sáng.

Đón nhận sự quan tâm từ công chúng, đời tư của nữ diễn viên trở thành chủ đề bàn tán khi đó. Những bức ảnh cách tay kín hình xăm của Han So Hee được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thời điểm đó, có nhiều phản ứng trái chiều, một số cho biết hình xăm “không phải vấn đề”, một bộ phận lại nhận định đó là hình ảnh gây sốc, cản trở sự nghiệp diễn xuất của cô.

Về hình xăm bông hoa sen trên cánh tay, nữ diễn viên nói loài hoa đó tượng trưng cho bà - người nuôi cô khôn lớn.

Dù vậy, người ta không thể nhìn thấy trên cánh tay Han So Hee có bất cứ hình xăm nào khi đóng Thế giới hôn nhân. Hồi tháng 4, truyền thông Hàn cho biết công ty quản lý hiện tại, 9ato Entertainment, đã chi trả 20 triệu won (hơn 368 triệu đồng) để nữ diễn viên xóa xăm.

Từng chia sẻ về việc chia tay hình xăm trên cơ thể, Han So Hee cho rằng xóa xăm như cách cô bắt đầu cuộc sống mới.

“Tôi bắt đầu công việc diễn xuất sau khi xóa xăm. Tôi có cuộc sống riêng của mình và tôi cũng ghét phải xóa hình xăm. Dù sao tôi đã được trả tiền để làm việc đó mà. Tôi coi việc xóa xăm là khởi đầu của cuộc sống mới” - ngôi sao Nevertheless chia sẻ.