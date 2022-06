Hàn Quốc nói Triều Tiên vừa phóng 8 tên lửa đạn đạo

TPO - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết Triều Tiên đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) về phía Biển Nhật Bản từ ít nhất 2 địa điểm.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc, các vụ phóng được phát hiện trong khoảng thời gian từ 9h8' đến 9h43' từ các khu vực xung quanh Sunan ở Bình Nhưỡng. Một nguồn tin cho biết tên lửa được phóng từ ít nhất 2 địa điểm.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ nhóm họp để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Cuộc họp sẽ do Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Sung-han chủ trì, sau đó một phiên họp toàn thể do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì cũng có thể được tổ chức "nếu cần".

Đây là đợt thử vũ khí lần thứ 18 của Triều Tiên trong năm nay, và là lần thứ 3 kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức vào ngày 10/5.

Vụ phóng được tiến hành một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung dài 3 ngày. Cuộc tập trận diễn ra trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Okinawa (Nhật Bản), có sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan, dường như nhằm gửi thông điệp cứng rắn đến Triều Tiên.

Đây cũng là lần đầu tiên các đồng minh huy động một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân trong một cuộc tập trận kết hợp kể từ tháng 11/2017.

Triều Tiên từng nhiều lần phản đối các cuộc tập trận chung kiểu này, gọi đây là hành động diễn tập xâm lược.

Các quan chức chính phủ Hàn Quốc và Mỹ cho biết Bình Nhưỡng dường như đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân khác.

Minh Hạnh