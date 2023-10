Hai tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bốc cháy dữ dội

TPO - Rạng sáng 14/10, trong lúc đang neo đậu tại bến cây Bàng (thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), tàu cá QNg 97206 TS bất ngờ bùng cháy dữ dội, sau đó lan sang tàu cá QNg 90997 TS.

Ngày 14/10, ông Phan Văn Đông – Chủ tịch UBND xã Bình Đông (huyện Bình Sơn) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn, làm cháy 2 tàu cá của ngư dân địa phương khi đang neo đậu tại khu vực bến cây Bàng.

Theo đó, vào khoảng 3h sáng 14/10, tại khu vực bến neo đậu cây Bàng (thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông), tàu cá QNg 97206 TS đang neo đậu, bất ngờ bốc cháy dữ dội, sau đó cháy lan sang tàu cá QNg 90997 TS. Cả hai tàu do anh Huỳnh Phi Hổ (41 tuổi, trú xã Bình Đông) làm chủ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 34 cán bộ, chiến sĩ, xuất 3 xe chữa cháy, 2 xe bồn đến hiện trường phối hợp với các lực lượng (Công an huyện Bình Sơn, Công an xã Bình Đông, Đồn Biên phòng Bình Thạnh…) và người dân tham gia chữa cháy, cứu tài sản.

Tuy nhiên, do đám cháy lớn, lại xảy ra trên sông (cách bờ gần 100m), tuyến đường hẻm dẫn ra bờ sông (nơi xảy ra cháy) nhỏ hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận, nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt, không để cháy lan sang hàng chục tàu cá đang neo đậu xung quanh. Ngoài ra, lực lượng chức năng khẩn trương xử lý không để dầu máy chảy lan ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng làm tổn thất nặng nề về tài sản. Theo tính toán ban đầu, tàu cá QNg 90997TS (chiều dài 18,5m, công suất 730CV) có trị giá khoảng 2 tỷ đồng bị cháy và chìm một nửa, thiệt hại khoảng 60%.

Tàu cá QNg 97206TS (chiều dài 20m, công suất 450CV) vừa được anh Huỳnh Phi Hổ mua lại của một công dân ở xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) với giá 700 triệu đồng và đưa về neo đậu tại bến vào chiều hôm qua (13/10) thiệt hại khoảng 30%.

Được biết, 2 tàu cá này được gia đình anh Hổ vay mượn người thân, ngân hàng để mua sắm làm ăn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.