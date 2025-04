Hai người mất tích do mưa lớn ở miền Bắc

TPO - Trận mưa rất lớn từ tối 12/4 đến sáng 13/4 đã khiến hai người đi đường tại Lai Châu bị mất tích do nước cuốn trôi, công tác tìm kiếm đang được thực hiện. Nhiều địa phương khác gánh chịu hậu quả nặng nề từ đợt mưa rất hiếm gặp trong tháng 4 ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ.

Trước đó, từ chiều tối 12/4 đến sáng 13/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống dịp giao mùa nên khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trải qua một đợt mưa rất lớn, hiếm gặp trong tháng 4 ở khu vực này.

Theo số liệu của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chỉ từ tối 12/4 đến sáng 13/4, một đợt lớn bao trùm khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm.

Một số trạm mưa hơn 100mm như Nùng Nàng (Lai Châu) 104mm, Mạc Khê (Hà Tĩnh) 143mm, Sơn Trạch (Quảng Bình) 115mm, A Dơi (Quảng Trị) 176mm, Thủy Thanh (Huế) 106mm.

Mưa lớn sau một ngày nắng nóng đã dẫn đến tình trạng lốc sét, mưa đá gây thiệt hại lớn ở nhiều địa phương.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, mưa lớn, gió mạnh đã khiến 27 nhà ở bị tốc mái, hư hại (Nghệ An 26, Lào Cai 01), khoảng 2.266 ha lúa (chủ yếu ở Nghệ An, Quảng Trị, Huế) và 834 ha ngô bị thiệt hại.

Mưa lớn cũng gây ngập một số diện tích lúa tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, gây sạt lở 3 điểm với khối lượng 250m3 trên tuyến tỉnh lộ 160 (Bắc Hà đi Bảo Yên) thuộc xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Đặc biệt, mưa lớn đã khiến 2 người bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn trên suối Lùng Cù, thuộc bản Lùng Cù, xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu vào lúc 22h00 tối 12/4. Địa phương đang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tháng 4 là thời điểm giao mùa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Các đợt không khí lạnh cuối mùa tràn xuống, tương tác với khối khí nóng sẽ gây ra nhiều đợt mưa lớn diện rộng, kèm nguy cơ cao xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.