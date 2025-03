Hai học sinh đuối nước tử vong thương tâm

TPO - Không thấy con ở nhà, hai gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện hai cháu nhỏ đuối nước thương tâm dưới ao trong rẫy cà phê.

Ngày 27/3, một lãnh đạo UBND xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong thương tâm. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và động viên gia đình hai nạn nhân.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 26/3, gia đình bà Đàm Thị C (SN 1974) và gia đình anh Hoàng Văn M (SN 1989) cùng trú xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức không thấy 2 cháu Đàm Đặng C (SN 2010, con bà C), Hoàng L (SN 2011, con anh M) ở nhà nên tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm được bà Trần Thị Thu Hà (SN 1964, trú cùng xã) cho biết vào khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, bà Hà thấy C và L chơi đùa tại khu vực rẫy của bà.

Sau đó, gia đình hai cháu và người dân tìm kiếm tại khu vực này thì phát hiện cả hai bị đuối nước dưới ao tưới trong rẫy.

Sau khi phát hiện, hai gia đình đã đưa thi thể hai cháu về nhà riêng để tổ chức mai táng.

