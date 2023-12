Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà bị đề nghị mức án từ 8 - 10 năm tù

TPO - Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng mức án từ 5 - 6 năm tù và mức án từ 3-4 năm tù với ông Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh này) về cùng tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 12/12, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm ngày thứ 2 đối với 4 bị cáo đều là cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh này trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate, số 28E Trần Phú, TP Nha Trang.

Tại phiên toà, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) 5 - 6 năm tù; Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh) cùng mức án 3 - 4 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, khu đất 28E Trần Phú có tổng diện tích 20.100 m2, gồm 2 thửa liền kề do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng thuộc Tổng công ty điện lực Miền Trung quản lý, sử dụng. Từ năm 2013 - 2015, bốn bị cáo nói trên đã vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước liên quan đến các khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án, thu hồi đất, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án, giao đất và cho thuê đất đối với khu đất 28E Trần Phú.

Những sai phạm của các bị cáo này là để cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (chủ đầu tư dự án Nha Trang Golden Gate) được thực hiện dự án nhà ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 137,7 tỷ đồng. Trong đó, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã đồng ý chủ trương, ký cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án trái pháp luật trong việc cho doanh nghiệp thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate.

Trước đó, các ông Thắng, Vinh, Thiên và Thái cũng đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt tù trong vụ sai phạm tại các dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung (ở TP Nha Trang); dự án giao đất vàng trụ sở trường Chính trị Khánh Hòa cũ (số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang) cho Công ty CP Thanh Yến. Vào đầu tháng 10/2023, các ông Thắng, Thiên và Thái tiếp tục bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng gây thất thoát tài sản nhà nước, xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus (ở đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang).

Tại phiên tòa ngày 11/12, hai bị cáo Lê Đức Vinh và Võ Tấn Thái đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Bị cáo Vinh cho biết bản thân đang bị mắc nhiều bệnh và bị ảnh hưởng nặng về tinh thần nên bệnh tình ngày càng trầm trọng. Hiện ông Vinh đang chữa bệnh tại Trại giam Thủ Đức - Bộ Công an, cách nơi xét xử vụ án trên 300 km nên không đủ sức khỏe cho việc di chuyển để tham gia phiên tòa. Còn bị cáo Võ Tấn Thái cho biết, hiện sức khỏe ông cũng yếu nên không thể tham gia phiên tòa. Bị cáo xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo Thái cũng đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Phước - Bộ Công an.