Hà Nội yêu cầu kiểm tra các bến đò ngang, tàu thuyền chở khách qua sông

TPO - Để đảm bảo an toàn giao thông thủy trong mùa mưa bão 2024, Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch yêu cầu kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến đò ngang, tàu thuyền chở khách qua sông.

Để tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, Ban ATGT thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành có liên quan như, Sở GTVT, Công an thành phố thực hiện kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông. Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tổ chức khắc phục các bất cập, tồn tại trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, kéo giảm TNGT đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố. Kế hoạch của Ban ATGT thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, thành phố gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch, bảo đảm không để xảy ra tình trạng vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn được phân công, phân cấp quản lý. Với các đơn vị, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, Ban ATGT thành phố Hà nội yêu cầu thực hiện nghiêm các yêu cầu của Đoàn kiểm tra; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và cử đại diện lãnh đạo, người có liên quan để tiếp và làm việc khi đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Anh Trọng