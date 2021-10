Hà Nội yêu cầu khẩn trương triển khai hoạt động giáo dục tương ứng cấp độ dịch

TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động giáo dục và đào tạo tương ứng cấp độ dịch tại các địa bàn thuộc thành phố đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo quy định của T.Ư và thành phố.

Chiều 20/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 22 về việc triển khai các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố.

Khẩn trương công bố cấp độ dịch

Theo Công điện, UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở TT&TT, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức hướng dẫn, triển khai kịp thời việc công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc thành phố và các biện pháp áp dụng tương ứng trên cổng thông tin điện tử của địa phương và ngành y tế; thông tin truyên truyền kịp thời để các tổ chức, đơn vị, người dân thực hiện bảo đảm an toàn, phòng chống dịch trên địa bàn.

Sở Y tế cũng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan căn cứ tình hình thực tiễn và diễn biến dịch bệnh, độ bao phủ vắc xin và điều kiện thực tế (mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội...), khả năng ứng phó để tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch, UBND thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Chính phủ xem xét, cho phép điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch cho phù hợp, bảo đảm quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ trong tháng 10/2021.

Ngành Y tế thành phố được giao duy trì công tác xét nghiệm tầm soát các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định của ngành y tế. Khi phát hiện ca F0 cần tiếp tục thực hiện khoanh vùng hẹp, quản lý chặt, thần tốc xét nghiệm, trả kết quả trong thời gian ngắn nhất, truy vết, bóc tách F0 đưa đi điều trị, F1 đi cách ly tập trung để nhanh chóng kiểm soát, dập dịch, tránh lây lan dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin, ưu tiên tiêm vắc xin mũi 2 cho người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, công nhân các khu công nghiệp, chế xuất, lực lượng giao hàng, vận chuyển, giáo viên, người làm việc tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại, siêu thị… tiến tới tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi khi có vắc xin và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế cũng chủ trì, phối hợp Công an thành phố cập nhật, báo cáo thường xuyên Ban Chỉ đạo thành phố về các ca nhiễm có nguồn gốc từ các tỉnh, thành phố đang có dịch. Đồng thời ban hành hướng dẫn thực hiện các biện pháp y tế đối với người nhập cảnh, người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp vào thành phố Hà Nội theo hướng dẫn của trung ương.

Dừng các chốt kiểm soát cửa ngõ

Sở GTVT được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nghiên cứu Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT tổng hợp, tham mưu, báo cáo thành phố để tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) bảo đảm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở và tại các địa bàn, khu vực cách ly y tế; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là hành vi chống lại lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai hiệu quả, kịp thời các nội dung tại Kế hoạch của UBND thành phố về việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố cũng được giao dừng hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra/vào thành phố; phối hợp Sở Y tế, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giám sát, kiểm soát y tế bảo đảm việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các tổ chức, cá nhân liên quan tại các sân bay, nhà ga, bến xe và các tuyến giao thông cửa ngõ trên địa bàn thành phố theo quy định, đặc biệt đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Công an thành phố cũng chủ trì, phối hợp Sở Y tế và chính quyền địa phương cập nhật thông tin quản lý việc cư trú, thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn, gửi báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố; đặc biệt giám sát y tế đối với người về từ các khu vực, địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao.

Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp Sở Y tế, Sở Xây dựng rà soát, sắp xếp lại các cơ sở cách ly tập trung F1, các khu nhà tái định cư đã được thành phố phê duyệt làm cơ sở điều trị thu dung F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ để chuyển đổi sang cơ sở cách ly tập trung F1.

Triển khai các hoạt động giáo dục tương ứng cấp độ dịch

Sở TT&TT được giao tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống dịch của thành phố tạo sự đồng thuận, chủ động, thống nhất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư, người dân thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch của thành phố.

Sở GD&ĐT căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn, tham khảo ý kiến của đại diện ban phụ huynh học sinh để khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động giáo dục và đào tạo tương ứng cấp độ dịch tại các địa bàn thuộc thành phố đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo quy định của T.Ư và thành phố.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế và các địa phương rà soát, sắp xếp lại, bổ sung, chuyển đổi các khu nhà tái định cư chưa đưa vào sử dụng báo cáo thành phố để chuyển đổi tạm thời sang các cơ sở cách ly tập trung F1.

Các Sở, ban, ngành thành phố căn cứ quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành trung ương liên quan, chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 chủ động triển khai và hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách.