Hà Nội xây dựng mới 6 công viên rộng hàng trăm héc ta

TPO - Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025, sẽ đầu tư xây dựng mới 6 công viên, trong đó có Công viên văn hoá - Vui chơi, giải trí, thể thao quận Hà Đông, diện tích khoảng 96,7ha.

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn làm Trưởng ban.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, sẽ đầu tư xây dựng mới 6 công viên, gồm: Công viên Chu Văn An, trên địa bàn huyện Thanh Trì, quy mô 50,93 ha, do UBND huyện Thanh Trì đầu tư thực hiện); Khu công viên và hồ điều hoà tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, diện tích khoảng 31,7ha, do Cty CP đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng thực hiện, Cty TNHH Phát triển công viên Trung tâm là doanh nghiệp dự án; Công viên Khu đô thị Tây Nam Hà Nội, diện tích 11,2ha, do Cty TNHH VNT thực hiện; Công viên văn hoá Kim Quy, diện tích khoảng 101,09ha, nhà đầu tư là Cty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời; Công viên hồ Phùng Khoang, diện tích khoảng 11,8ha, do Liên danh Tổng Cty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Cty Cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị thực hiện; Công viên văn hoá – Vui chơi, giải trí, thể thao quận Hà Đông, diện tích khoảng 96,7ha.

Thành phố cũng xác định cải tạo, chỉnh trang, đầu tư xây dựng 5 công viên gồm: Công viên Thiên văn học (Hà Đông); Công viên lịch sử, văn hoá Bách Thảo (Ba Đình); Dự án đầu tư xây dựng công viên Hữu Nghị (Bắc Từ Liêm); Công viên vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm); Công viên văn hoá thể thao quận Đống Đa (Đống Đa).

Thành phố cũng sẽ cải tạo, nâng cấp 45 công viên, vườn hoa hiện có, trong đó 3 công viên và 10 vườn hoa được cải tạo ở mức độ 1 gồm: Công viên Bách Thảo, Công viên Thủ lệ, Công viên Thống Nhất và các vườn hoa: Bà Kiệu, Lý Thái Tổ, Diên Hồng, Cổ Tân, Bác Cổ, Tao Đàn, Ngô Quyền, 19/8, Cửa Nam, Phùng Hưng.

Cải tạo mức độ 2 với 10 công viên: Linh Đàm, Bắc Linh Đàm, Bán đảo Linh Đàm, Ba Mẫu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Đền Lừ, Indira Gandhi, Nguyễn Trãi, Hoà Bình và 22 vườn hoa: Lê Trực, Vạn Xuân, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Giảng Võ, Lý Tự Trọng, Paster, ĐH Thuỷ Lợi, ĐH Công Đoàn, Đào Duy Anh, Hà Đông, Trúc Bạch, Tiểu cảnh Bãi Nhãn, Mai Xuân Thưởng, Thiền Quang, Thanh Niên, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Cao, Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai), Định Công, 1/6, Ngọc Lâm.