Hà Nội: Thu hồi ‘khu đất vàng’ rộng 1.673m2 tại quận Ba Đình

TPO - UBND TP. Hà Nội đã quyết định thu hồi 1.673 m2 đất tại số 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) do Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội quản lý, sử dụng. Lý do thu hồi là do khu đất trên không được gia hạn sau kết luận kiểm tra của Sở TN&MT Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội vừa có Quyết định thu hồi 1.673 m2 đất tại số 130 Đốc Ngữ (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) do Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội quản lý, sử dụng theo Quyết định số 9640/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND thành phố. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định bởi các mốc A, B, F, E. B2, C, 33, 33’, 34, 35, 36, A theo Biên bản bàn giao mốc giới ngày 19/3/2007. UBND TP. Hà Nội cho biết, lý do thu hồi là do đơn vị sử dụng hết hạn thuê đất nhưng không được gia hạn. Được biết, trước đó Sở TN&MT đã có Kết luận kiểm tra số 6252/KLKT-STNMT-TTr ngày 8/7/2024 về khu đất trên. Trong kết luận, Sở TN&MT kiến nghị thu hồi đất theo quy định tại Luật Đất đai. UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan thu hồi lô đất trên theo quy định của pháp luật. Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở TN&MT trong việc lập, bàn giao hồ sơ, xác định vị trí ranh giới khu đất thu hồi trên bản đồ và thực địa. * UBND TP. Hà Nội cũng vừa có Quyết định giao 4.952,8 m2 đất cho UBND huyện Thanh Trì để thực hiện dự án Xây dựng khu cây xanh, thể thao kết hợp nhà văn hóa thôn Việt Yên (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì). Khu đất trên được sử dụng để thực hiện dự án Xây dựng khu cây xanh, thể thao kết hợp nhà văn hóa thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp đã được UBND huyện Thanh Trì phê duyệt năm 2022. Trong tổng diện tích 4.952,8 m2 đất được giao có 1.966,9 m2 đất tạm giao (nằm trong chỉ giới đường đỏ mở đường quy hoạch), còn lại 2.985,9 m2 đất thực hiện dự án. Phương thức giao đất theo kết quả giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. UBND huyện Thanh Trì có trách nhiệm liên hệ với Sở TN&MT để nhận bàn giao đất trên thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) theo quy định. UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định giao Giáo hội Phật giáo Việt Nam sử dụng 900,4 m2 đất tại xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để sử dụng làm Chùa Hạ. Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng giao Giáo hội Phật giáo Việt Nam sử dụng 2.554,3m2 đất tại xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ) để làm Chùa Vĩnh Phúc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có trách nhiệm liên hệ với Sở TN&MT để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo, đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo công trình xây dựng trên đất phải liên hệ với các cơ quan chức năng chuyên ngành để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Thanh Hiếu