Hà Nội thu hồi dự án công viên Hello Kitty ở khu ‘đất vàng’ hồ Tây

TPO - Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa ký văn bản về việc chấm dứt hoạt động dự án tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ tại số 151, 153 Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội - một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn BRG. Dự án có tên thương mại là Tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết lý do chấm dứt hoạt động dự án là nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm. Đồng thời, doanh nghiệp cũng không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong 6 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

Theo tìm hiểu của PV, việc dừng dự án công viên Hello Kitty không phải do BRG khó khăn về tài chính. Đơn vị cho biết không dừng dự án công viên Hello Kitty. Thời gian tới, đơn vị này sẽ thống nhất lại với Công ty Sanrio Hong Kong - đơn vị sở hữu thương hiệu nhân vật Hello Kitty về vị trí mới đặt dự án.

Dự án vui chơi giải trí này nằm tại số 151, 153 Yên Phụ, Tây Hồ, quy mô khu đất gần 30.000 m2. Năm 2018, Hà Nội đã duyệt quy hoạch cho dự án, với 8 tầng và mật độ xây dựng 80%. Theo quyết định chủ trương đầu tư của TP Hà Nội, công viên Hello Kitty dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn là khu đất trống được quây tôn.