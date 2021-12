Hà Nội tăng ca mắc mới, nặng, nguy kịch

TP - Ngày 13/12, Bộ Y tế thống kê Hà Nội có 1.000 ca mắc mới COVID-19, cao nhất cả nước. Sở Y tế Hà Nội cho biết, lượng F0 tăng rất nhanh trong 1 tuần gần đây khiến số bệnh nhân mức độ trung bình, nặng, nguy kịch cũng tăng lên.

Hiện có 124 ca diễn biến nặng, nguy kịch, cao hơn 57% so với trung bình 7 ngày trước. Trong 1 tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận gần 5.300 ca mắc COVID-19 mới, trung bình gần 750 ca/ngày.

Tính đến hết ngày 12/12, có 9.017 trường hợp F0 ở Hà Nội đang được điều trị, trong đó có 6.084 F0 được điều trị tại các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị; 2.495 bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại các trạm y tế lưu động; 438 F0 điều trị tại nhà. Cụ thể, 2 bệnh viện của Trung ương là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị 257 bệnh nhân. 28 bệnh viện của Hà Nội điều trị cho 1.963 bệnh nhân.

Tuy nhiên, lượng F0 ở Hà Nội tăng trong 1 tuần gần đây, khiến số bệnh nhân mức độ trung bình, nặng, nguy kịch cũng tăng lên. Theo thống kê của Bộ Y tế, gần 1.100 bệnh nhân có triệu chứng mức độ trung bình (tăng 27% so với trung bình 7 ngày trước), trong đó có 124 ca nặng, nguy kịch (cao hơn gần 30 ca so với thống kê cách đây 3 ngày, cao hơn 57% so với trung bình 7 ngày trước), có 9 ca phải thở máy xâm lấn và không ca nào phải lọc máu hay can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Hà Nội là 0,3%. Thống kê cho thấy, đại đa số bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, đã giao cho chính quyền địa phương, tổ COVID cộng đồng khảo sát, kiểm tra, đánh giá các hộ gia đình có đủ điều kiện để có thể tổ chức theo dõi F0 điều trị tại nhà. Trên cơ sở đánh giá như vậy, các ngành liên quan đã khảo sát được 2,1 triệu hộ và có gần 900.000 gia đình đủ điều kiện để có thể theo dõi F0 nhẹ, không triệu chứng tại nhà.

F0 khỏi bệnh khi điều trị tại nhà 10 ngày, test nhanh âm tính

Ngày 13/12, Bộ Y tế thông tin về việc xét nghiệm xác định người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện sau khi Sở Y tế Hà Nội gửi yêu cầu đề nghị Bộ cho ý kiến. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội diễn biến phức tạp, số mắc có xu hướng tăng.

Để thích ứng tình hình mới và bảo đảm an toàn, linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, Sở Y tế căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng và Hướng dẫn tạm thời về quản lý người mắc COVID-19 tại nhà ban hành kèm theo Quyết định số 4038 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 4689 của Bộ Y tế để xác định ca bệnh theo hướng dẫn.

Theo đó, trường hợp thứ 1, người nhiễm SARS-CoV-2 là trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR. Thứ 2, là trường hợp bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính. Bộ Y tế lưu ý test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Thứ 3, là những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày và có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với 2 loại test nhanh khác nhau (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện). Trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với 1 loại test nhanh thì cần phải có xét nghiệm RT-PCR để khẳng định.

Về đề xuất của Hà Nội liên quan sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện, theo Bộ Y tế, với người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách li, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách li, điều trị tại nhà khi thời gian cách li, điều trị đủ 10 ngày.

Ngoài ra, ca bệnh có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép). Ban Chỉ đạo phòng chống dịch hoặc Trạm Y tế nơi quản lí người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.

Còn với người bệnh COVID-19 điều trị ở các cơ sở thu dung, nếu là người bệnh COVID-19 đơn thuần hay người bệnh COVID-19 có bệnh nền, bệnh kèm theo, thì các triệu chứng lâm sàng cần phải hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên; có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc CT (nồng độ virus trong cơ thể) từ 30 trở lên hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép). Người bệnh COVID-19 đơn thuần sau khi ra viện cần ở tại nhà, tự theo dõi trong 7 ngày.

Với người bệnh COVID-19 có bệnh nền, bệnh kèm theo, sau khi được xác định khỏi COVID-19, được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo, bệnh nền (nếu cần) tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú....

Ngày 13/12, Bộ Y tế ghi nhận 15.377 ca mắc COVID -19 với 28 ca nhập cảnh và 15.349 trường hợp trong nước (tăng 728 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành, có 8.891 ca trong cộng đồng. Hà Nội lần đầu tiên trở thành địa phương có số ca mắc mới trong ngày cao nhất với 1.000 trường hợp. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 1.192, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.055.912 người. Hiện có 7.730 ca nặng, nguy kịch. Số bệnh nhân tử vong là 242.