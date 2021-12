Hà Nội có 124 ca mắc COVID-19 nặng

TPO - Sở Y tế Hà Nội dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong tuần qua, có gần 1.100 bệnh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội có triệu chứng mức độ trung bình, tăng 27% so với 7 ngày trước. Trong đó có 124 ca nặng/nguy kịch.

Ngày 13/12, Sở Y tế Hà Nội cho biết, thống kê nhanh từ ngày 10/11 đến hết ngày 12/12, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 14.405 ca mắc (trung bình 232,32 ca/ngày), trong đó có 5.370 ca tại cộng đồng (chiếm 37,28%). Riêng 1 tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận gần 5.300 ca mắc COVID-19 mới, trung bình gần 750 ca/ngày.

Tính đến hết ngày 12/12, có 9.017 trường hợp F0 ở Hà Nội đang được điều trị, trong đó có 6.084 F0 được điều trị tại các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị; 2.495 bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại các trạm y tế lưu động; 438 F0 điều trị tại nhà.

Cụ thể, 2 bệnh viện của trung ương là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị 257 bệnh nhân. 28 bệnh viện của Hà Nội điều trị cho 1.963 bệnh nhân.

Cơ sở thu dung điều trị thành phố tiếp nhận điều trị cho 3.864 người, trong đó cơ sở ký túc xá Phenikaa (540 người), cơ sở điều trị Đền Lừ III (844 người), cơ sở điều trị Thượng Thanh (718 người), cơ sở điều trị Pháp Vân - Tứ Hiệp (1.762 người).

Theo thống kê về tình hình điều trị COVID-19 của Bộ Y tế cập nhật đến tối 12/12, đại đa số các bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Tuy nhiên, với số lượng F0 ở Hà Nội tăng trong 1 tuần gần đây, số bệnh nhân mức độ trung bình, nặng/nguy kịch cũng đang tăng lên.

Cụ thể, thống kê của Bộ Y tế, trong tuần qua, có gần 1.100 bệnh nhân có triệu chứng mức độ trung bình (tăng 27% so với trung bình 7 ngày trước), trong đó có 124 ca nặng/nguy kịch.

Con số bệnh nhân nặng và nguy kịch cao hơn gần 30 ca so với thống kê cách đây 3 ngày, cao hơn 57% so với trung bình 7 ngày trước. Trong đó, có 9 ca phải thở máy xâm lấn và không ca nào phải lọc máu hay can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Hà Nội là 0,3%.

Hà Nội có thêm 762 ca dương tính SARS-CoV-2 Ngày 13/12, Hà Nội ghi nhận 762 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 395 trường hợp ở cộng đồng, 296 trường hợp ở khu cách ly và 71 trường hợp trong khu phong tỏa. 762 trường hợp nêu trên phân bố tại 192 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện: Hoàng Mai (130 ca); Đống Đa (77 ca); Hà Đông (74 ca); Tây Hồ (57 ca); Nam Từ Liêm (55 ca); Gia Lâm (46 ca); Bắc Từ Liêm (39 ca); Hoàn Kiếm (33 ca); Thanh Trì (31 ca); Thường Tín (31 ca); Hoài Đức (27 ca); Thanh Xuân (22 ca); Ba Đình (19 ca); Sóc Sơn (17 ca); Cầu Giấy (15 ca); Mê Linh (15 ca); Sơn Tây (14 ca); Long Biên (12 ca); Thanh Oai (8 ca); Phúc Thọ (7 ca); Quốc Oai (6 ca); Thạch Thất (6 ca); Ba Vì (5 ca); Chương Mỹ (5 ca); Đông Anh (4 ca); Đan Phượng (4 ca); Ứng Hòa (2 ca); Hai Bà Trưng (1 ca). 395 ca dương tính ở cộng đồng phân bố tại 134 xã phường thuộc 25/30 quận huyện: Hoàng Mai (117 ca); Đống Đa (39 ca); Hà Đông (33 ca); Thanh Trì (29 ca); Tây Hồ (26 ca); Gia Lâm (17 ca); Hoàn Kiếm (15 ca); Cầu Giấy (14 ca); Thanh Xuân (14 ca); Bắc Từ Liêm (14 ca); Ba Đình (12 ca); Thường Tín (9 ca); Sóc Sơn (9 ca); Nam Từ Liêm (8 ca); Long Biên (7 ca); Thạch Thất (6 ca); Mê Linh (5 ca); Thanh Oai (5 ca); Đông Anh (4 ca); Hoài Đức (3 ca); Quốc Oai (3 ca); Ba Vì (3 ca); Hai Bà Trưng (1 ca); Chương Mỹ (1 ca); Sơn Tây (1 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 19.210 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 7.297 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 11.913 ca.