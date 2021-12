Hà Nội nêu điều kiện tổ chức chợ hoa xuân, lễ hội dịp Tết Nguyên đán 2022

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, các đơn vị chức năng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch bệnh, thực hiện phương châm "4 tại chỗ" khi dịch bệnh xảy ra.

Theo Chỉ thị, Sở Y tế Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian giao mùa Đông - Xuân.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch bệnh, thực hiện phương châm "4 tại chỗ" khi dịch bệnh xảy ra.

Sở Y tế căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra thường xuyên, đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả, bánh, kẹo, rượu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ, kinh doanh gia cầm, thực phẩm nhập khẩu và đấu tranh chống buôn bán, kinh doanh thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế bám sát diễn biến tình hình dịch COVID-19 để rà soát, cập nhật và tổ chức triển khai có hiệu quả phương án đảm bảo hàng hoá phục vụ tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn và ứng phó với dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp Sở VHTT, Sở GTVT, Công an thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức chu đáo, an toàn các điểm bán hoa xuân phục vụ Tết trên địa bàn thành phố đảm bảo quy định về an toàn phòng chống dịch, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Sở VHTT được thành phố giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân mới Nhâm Dần 2022 đảm bảo ấn tượng, nội dung chất lượng nghệ thuật cao và an toàn.

Phối hợp các cấp, các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, phù hợp với tập quán dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của đông đảo nhân dân và khách du lịch, đảm bảo phòng chống dịch bệnh, quan tâm đến vùng xa trung tâm và những nơi khó khăn; phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức các lễ hội đúng quy định, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Tổ chức thực hiện trang trí đẹp, văn minh ở những khu vực trung tâm, các tuyến phố chính, khu vực không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và những điểm tổ chức lễ hội, du lịch.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hoá, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán, điều kiện sống của từng địa phương và phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời các tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở VHTT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Công an thành phố, Sở GTVT, Đài PTTH Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt việc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khi được cấp có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả, không sử dụng ngân sách nhà nước.