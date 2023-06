Hà Nội: Kiến nghị công khai danh sách địa phương để xảy ra sai phạm xây dựng

TPO - Cử tri đề nghị cơ quan chức năng cần công khai danh sách các địa bàn, chủ tịch các địa phương chưa làm tốt công tác quản lý, để xảy ra nhiều vi phạm trật tự đô thị.

Ngày 13/6, Tổ đại biểu HĐND TP. Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 6 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy trước kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND TP. Hà Nội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của TP Hà Nội; Thông báo thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023...

Sau khi nghe báo cáo, các cử tri đã có nhiều ý kiến liên quan đến những vấn đề nóng của thành phố. Cụ thể, cử tri Lê Đình Can (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) cho rằng, thời gian qua công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, không ít quận, huyện, thị xã công tác trên chưa thực sự được xem trọng. Do đó, cử tri Lê Đình Can đề nghị các lực lượng chức năng cần công khai danh sách các địa bàn, chủ tịch các địa phương chưa làm tốt công tác quản lý, để xảy ra nhiều vi phạm trật tự đô thị.

Cử tri Bùi Hoàng Cường (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) đề nghị các đại biểu có những đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường quản lý đất dự án. Bởi lẽ, các dự án để hoang hoá, không ai quản lý dẫn đến khu vực này bị biến thành nơi tập kết rác thải, cây cối um tùm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh… Đồng thời, có biện pháp sử dụng sao cho hợp lý, tránh lãng phí.

Cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND TP. Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm.

Tại hội nghị, cử tri quận Nam Từ Liêm kiến nghị thành phố xem xét giải quyết các dự án "treo". Ví như dự án cụm Trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thành phố tại phường Tây Mỗ; sớm đầu tư các công trình công ích, điện - đường - trường trạm cho nhân dân tổ dân phố Nhuệ Giang;

Ngoài ra, cử tri đề nghị xem xét chế độ, chính sách bồi thường hỗ trợ dự án tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ; thực hiện phân cấp, ủy quyền cho các quận và phường quản lý một số hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo tính hợp lý và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND ghi nhận ý kiến của các cử tri và cam kết sẽ tổng hợp đưa ra tại kỳ họp HĐND TP. thời gian tới.