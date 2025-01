Hà Nội: Kiểm tra là phát hiện vi phạm ATTP dù mức phạt tăng gấp đôi

TPO - Kiểm tra đột xuất, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt vi phạm về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm. Trong khi đó, dù luật đã quy định tăng mức phạt gấp đôi đối với hành vi vi phạm về ATTP tại Thủ đô nhưng nhiều cơ sở vẫn xem nhẹ.

Hàng loạt cơ sở bị tạm dừng hoạt động

Vụ việc cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh (số 11 phố Hàng Than, quận Ba Đình) bị tạm dừng hoạt động do có nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP) khiến dư luận xôn xao.

Theo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội, tại thời điểm kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh, Đoàn ghi nhận khu vực sản xuất của cơ sở được tận dụng trong gian bếp sinh hoạt của gia đình. Cơ sở không phân khu riêng biệt, nền nhà khu vực bếp bong tróc, ẩm mốc, cống rãnh hở, ứ đọng rác, dụng cụ sơ chế, chế biến cáu bẩn...

Đặc biệt, trong khu vực sản xuất Đoàn kiểm tra cũng phát hiện có côn trùng và phân của động vật. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục, xử lý.

Được biết, cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh rất nổi tiếng tại Thủ đô. Chị Lê Thị Hoa, quận Thanh Xuân cho biết, chị thường lựa chọn mua bánh cốm tại cơ sở này làm quà biếu. Do đó, khi biết cơ sở này không đảm bảo ATTP, chị rất bất ngờ. "Chúng tôi mua sản phẩm của cơ sở này vì tin tưởng về chất lượng. Ngờ đâu, cơ sở lại coi thường sức khỏe người tiêu dùng thế này", chị Hoa nói.

Không chỉ cơ sở trên, nhiều đơn vị sản xuất thực phẩm khi bị kiểm tra cũng "lòi" ra vi phạm.

Trước đó, ngày 25/12/2024, Đoàn liên ngành số 1 của thành phố cũng đã kiểm tra xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty TNHH Thực phẩm Hải Việt (quận Hà Đông). Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận cơ sở có nhiều vi phạm ATTP. Thậm chí, theo đánh giá so với lần kiểm tra cách đây hai năm, tình trạng vệ sinh tại đây không những không được cải thiện dù đã được nhắc nhở mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, Đoàn đã quyết định tạm dừng hoạt động đối với cơ sở xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty TNHH Thực phẩm Hải Việt.

Kiểm tra đột xuất

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hà Nội cho biết, thành phố đã thành lập 4 đoàn liên ngành để kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Theo ông Trung, các đoàn liên ngành sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện để kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm. Các Đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất mà không báo trước. "Việc kiểm tra cơ sở nào sẽ được Trưởng đoàn xác định sau khi làm việc với UBND quận, huyện", ông Trung nói.

Đối với cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh, ông Trung cho rằng dù cơ sở sản xuất theo phương pháp thủ công nhưng vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo đảm ATTP. Quá trình kiểm tra, Đoàn liên ngành đã phát hiện vi phạm và giao lại cho UBND quận. UBND quận sẽ chỉ đạo phòng ban chức năng xử lý theo quy định”, ông Trung thông tin.

Còn theo ông Đặng Thanh Phong, Chi cục Trưởng chi Cục VSATTP Hà Nội, các Đoàn liên ngành về ATTP của thành phố không chỉ kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh kẹo gia truyền mà sẽ kiểm tra nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm khác nhau. Kết quả kiểm tra, xử lý của mỗi đoàn sẽ được tổng hợp, báo cáo gửi UBND thành phố.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, hành vi vi phạm về ATTP tại Hà Nội hiện nay đã bị xử lý rất nặng, được quy định tại Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết số 49/2024 của HĐND thành phố Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 1/1/2025, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính về ATTP bằng 2 lần mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điều 9, điều 10, điều 15, điều 16, điều 18 Nghị định 115/2018/NĐ-CP, Nghị định 124/2021/NĐ-CP. Số tiền phạt cụ thể từ 2-120 triệu đồng tùy theo từng hành vi vi phạm.

"Ngoài ra, các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về ATTP sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về ATTP theo Điều 317, Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt đến 20 năm cho tội danh này", luật sư Hùng nói.