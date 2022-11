Hà Nội: Đình chỉ và tạm đình chỉ gần 1000 cơ sở vi phạm an toàn PCCC

TPO - Qua 1 tháng thực hiện tổng kiểm tra, rà soát PCCC&CNCH, lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra gần 66 nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh trên tổng số hơn 132 nghìn cơ sở, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động gần 1.000 cơ sở.

Ngày 17/11, Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng số cơ sở thuộc diện quản lý là 132.178 cơ sở (tăng 3.568 cơ sở so với thời điểm 15/10).

Qua 1 tháng triển khai thực hiện tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH (từ 15/10-12/11), các đơn vị chức năng đã kiểm tra gần 66 nghìn cơ sở (đạt 50% chỉ tiêu toàn đợt).

Trong đó, đã kiểm tra, phát hiện, ban hành hơn 3,5 nghìn quyết định xử phạt tổng số hơn 4,4 nghìn hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 28 tỷ đồng. Đồng thời, tạm đình chỉ hoạt động 643 cơ sở, đình chỉ hoạt động 339 cơ sở...

Phát biểu tại buổi họp sơ kết 1 tháng tổng kiểm tra, rà soát PCCC&CNCH ngày 16/11, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, với sự ra quân đồng loạt của các lực lượng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong 1 tháng triển khai thực hiện, các đơn vị đã đạt được những kết quả nhất định, cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu đã đạt tiến độ đề ra, kết quả kiểm tra đã đạt hơn 50% tổng số cơ sở. Điều đó cho thấy cả hệ thống chính trị đã và đang thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

Ông Sơn yêu cầu UBND cấp huyện, xã và lực lượng công an cần tiếp tục quán triệt triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch, văn bản, tổ chức giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của các cơ sở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, mất an toàn về PCCC.

"Hàng tuần, lãnh đạo UBND cấp huyện phụ trách PCCC phải tổ chức giao ban với Chủ tịch UBND cấp xã để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu theo tuần, từ đó kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, kiểm điểm việc thực hiện; làm rõ trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã chậm triển khai, không kiểm tra hoặc không có biện pháp xử lý đối với các cơ sở còn tồn tại, vi phạm về PCCC trên địa bàn quản lý"- Ông Sơn nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp, đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã quán triệt, giao nhiệm vụ đến các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp huyện, xã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương để chỉ đạo các đơn vị có liên quan cùng vào cuộc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của Bộ Công an và UBND Thành phố.

"Các đơn vị thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ Công an, theo tinh thần “cuốn chiếu”, rà soát đến đâu kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả đến đó" - đại tá Dương Đức Hải nói và yêu cầu các đơn vị khi phát hiện cơ sở mới phải lập danh sách, bổ sung ngay chỉ tiêu vào tuần kế tiếp để triển khai thực hiện xử lý nghiêm đối với 100% hành vi vi phạm về PCCC.

Song song với đó, tăng cường công tác tuyên truyền trong đợt tổng rà soát, kiểm tra để tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, đồng thời chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tiến độ, tính chính xác của các số liệu cung cấp.