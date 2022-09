Hà Nội dẹp bỏ cà phê ven đường tàu ở phường Điện Biên

TPO - Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đến nay, quận đã xoá bỏ hoàn toàn các quán cà phê ven tuyến đường sắt trên địa bàn phường Điện Biên.

Thông tin với phóng viên báo chí, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận Ba Đình đã quyết liệt dẹp bỏ các quán cà phê dọc tuyến đường sắt trên địa bàn phường Điện Biên.

"Đến nay, trên địa bàn phường Điện Biên không có hàng quán cà phê sát khu vực đường sắt", ông Chiến thông tin.

Trước đó, hồi tháng 5/2022, Cty Cổ phần Đường sắt Hà Hải đã có văn bản gửi các phường Hàng Bông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm), Điện Biên (quận Ba Đình) đề nghị có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng người dân bày bán hàng, du khách trong nước và nước ngoài quay phim chụp ảnh tại đây.

Cục Đường sắt Việt Nam cũng đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục chỉ đạo, xử lý tình trạng bán hàng trên đường sắt.

UBND thành phố Hà Nội ra văn bản giao UBND các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình tiếp tục phối hợp với Tổng Cty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo, xử lý tình trạng bán hàng trên đường sắt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Theo đơn vị quản lý đường sắt, thời gian gần đây, nhất là dịp nghỉ lễ 2/9 lại tái diễn tình trạng bán hàng và du khách nước ngoài, người dân đứng trên đường ray để chụp ảnh, quay phim.

Liên quan đến tình trạng này, trao đổi với phóng viên Tiền Phong hồi tháng 7/2022, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân cho biết: Từ cuối năm 2018 đến trước khi có dịch COVID -19 bùng phát (đầu năm 2020), lượng du khách trong và ngoài nước đến khu vực tuyến đường sắt thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm để quay phim, chụp ảnh ngày càng đông và tập trung chủ yếu tại đoạn đi qua địa bàn 2 phường Hàng Bông, Cửa Đông, do vậy đã phát sinh nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch như cà phê, giải khát, ăn nhanh… tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông đường sắt, cũng như mất trật tự, an ninh xã hội.

Ông Quân cho hay, trước tình trạng nêu trên, UBND quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng của quận, phường tăng cường xử lý vi phạm TTATGT đường sắt trên địa bàn quận; tổ chức cho 100% các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường sắt ký cam kết không tái vi phạm hành lang an toàn đường sắt, nhất là các hộ kinh doanh không bày bàn ghế cho khách ngồi gây cản trở giao thông đường sắt; triển khai phương án bố trí lực lượng cắm chốt thường xuyên liên tục hàng ngày từ 8h00 đến 22h00...

Tuy nhiên, đến nay dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động trở lại bình thường (nhất là ngành du lịch), du khách lại tiếp tục có xu hướng đến tham quan, chụp ảnh tại nơi đây.

"Để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đường sắt, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an quận, UBND các phường, các ban ngành đoàn thể tiếp tục duy trì phương án nêu trên và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; tăng cường lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh không lấn chiếm", ông Quân nói.

Vẫn theo ông Quân, soi chiếu các quy định của pháp luật, các căn nhà hai bên đường ray thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm được đề cập đều vi phạm hành an toàn đường sắt. Tuy nhiên, theo Điều 39 của Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ có quy định, những công trình hiện hữu nằm trong phạm vi đất dành cho đường sắt theo quy định của Nghị định này nhưng chưa ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đường sắt, nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt, tạm thời cho phép giữ nguyên hiện trạng nhưng chủ công trình không được cơi nới, xây dựng thêm và phải cam kết với chính quyền địa phương, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

"Như vậy, hầu hết các hộ dân đang sinh sống tại đây đều nằm trong khu vực hành an toàn đường sắt. Tuy nhiên, các hộ đã sinh sống ổn định trong thời gian trước khi Luật Đất đai và Luật đường sắt có hiệu lực, do vậy việc di dời, tái định cư các hộ dân này đòi hỏi nhiều nguồn lực và thời gian của thành phố. Vì vậy, chưa thể xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn. Trong giai đoạn trước mắt, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục duy trì các phương án đảm bảo an toàn giao thông đường sắt như đã nêu trên và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm nhằm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đường sắt", ông Quân cho hay.

Phố đường tàu dài khoảng 2 km bao gồm nhiều dãy nhà cấp bốn kéo dài từ phố Lê Duẩn đi qua Trần Phú, Cửa Đông đến phố Phùng Hưng. Tháng 10/2019, các quán cà phê tại đây đã phải đóng cửa để đảm bảo an toàn hành lang đường sắt. Theo ghi nhận của phóng viên, từ hồi tháng 4/2022, một số hoạt động kinh doanh trên phố đường tàu đã mở cửa hoạt động. Tuy nhiên, hàng quán muốn kinh doanh phải tuân thủ quy định chỉ hoạt động trong nhà, không được lấn chiếm hành lang đường sắt. Thời gian gần đây, lượng du khách đến với phố cà phê đường tàu ở Hà Nội khá đông.