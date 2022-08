Hà Nội cung cấp đường dây nóng chống 'chặt chém' du khách dịp nghỉ lễ 2/9

TPO - Các điểm thăm quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn TP Hà Nội công khai và bán đúng giá vé niêm yết, nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, trục lợi, chèo kéo khách du lịch... Thông tin, phản ánh của du khách về các hành vi này có thể gọi qua đường dây nóng 1800556896.

Nhằm đảm bảo an toàn, văn minh cho du khách đến Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với các khu, điểm thăm quan du lịch, cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống, mua sắm phục vụ khách du lịch đẩy mạnh tuyên truyền đến khách du lịch trong việc đảm bảo phòng dịch và vệ sinh môi trường.

Tăng cường rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ, an toàn trong các hoạt động du lịch. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng rà soát, lắp đặt biển chỉ dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách, nghiêm cấm các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch. Đồng thời, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch thuộc phạm vi, lĩnh vực kinh doanh của đơn vị.

Các điểm thăm quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn TP Hà Nội công khai và bán đúng giá vé niêm yết, nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, trục lợi, chèo kéo khách du lịch dịp cao điểm...

Đối với doanh nghiệp lữ hành, Sở Du lịch nghiêm cấm việc lợi dụng các chương kích cầu, khuyến mại du lịch nhưng chất lượng dịch vụ kém, có hành vi trục lợi, ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch. Các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, phương tiện thủy nội địa tổ chức việc rà soát, kiểm tra chất lượng phương tiện và người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông trong vận chuyển khách du lịch.

Sở Du lịch giao Thanh tra Sở là đầu mối để tiếp nhận mọi thông tin, phản ánh của các cá nhân, tổ chức và khách du lịch về các nội dung liên quan đến các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội qua đường dây nóng 1800556896.