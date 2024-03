Hà Nội: Công trường dùng máy thổi bụi mù mịt giữa cao điểm ô nhiễm

TPO - Tối 7/3, giữa cao điểm ô nhiễm không khí, tại công trường thi công hầm chui Kim Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội), theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, công nhân dùng máy thổi công suất lớn thổi bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông.

Từ tháng 10/2023 đến nay, thành phố Hà Nội nhiều lần được AirVisual ghi nhận là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, với sự gia tăng nồng độ bụi PM2.5, trung bình mỗi năm có thêm khoảng 1.062 ca nhập viện do bệnh tim mạch, khoảng 2.969 ca nhập viện do bệnh hô hấp, lần lượt tương đương với 1,2% và 2,4% tổng số ca nhập viện do hai nhóm bệnh này ở người dân Hà Nội.

Theo các chuyên gia, ô nhiễm không khí ở Hà Nội do 4 nhóm nguyên nhân lớn, gồm: Hoạt động giao thông; công nghiệp - làng nghề; xây dựng và các hoạt động dân sinh như đốt rác, đốt rơm rạ.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, tối 7/3, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại công trường thi công hầm chui Kim Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội), một nhóm công nhân thản nhiên dùng máy thổi công suất lớn thổi bụi trên bề mặt đường, khiến lượng bụi phát tán lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tham gia giao thông.

Đây không phải lần đầu xuất hiện tình trạng này. Trước đây, phóng viên Tiền Phong cũng nhiều lần ghi nhận hình ảnh một số công nhân thi công công trình trên địa bàn thành phố dùng máy thổi bụi công suất lớn để làm sạch bề mặt thi công, gây phát tán bụi, làm ô nhiễm môi trường.