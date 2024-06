Hà Nội có mưa dông chiều nay đến sáng 10/6

TPO - Hà Nội có mưa dông từ chiều nay (8/6) đến sáng ngày 10/6, nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm qua, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi lớn hơn như Hà Đông 32mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh dần, từ chiều tối và đêm nay đến sáng 10/6, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa thời gian này phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Hầu hết các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đều đón mưa dông trong đợt này. Mưa lớn nhất có thể xuất hiện ở Ba Vì, Sơn Tây với lượng mưa từ 60-90mm, có nơi trên 100mm. Các quận, huyện khác mưa phổ biến từ 50-80mm.

Dự báo sau đó, từ chiều tối và đêm ngày 10/6, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 10 - 20mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, từ khoảng 11-14/6, Hà Nội sẽ ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm chỉ xuất hiện mưa dông cục bộ một vài nơi.

Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc đang trải qua một mùa hè khá mát mẻ. Sau tháng 4 nắng nóng kỷ lục, hầu hết tháng 5, thời tiết miền Bắc mát với lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 30-60%, có nơi từ 80-100%.

Những ngày đầu tháng 6, miền Bắc liên tiếp đón nhiều đợt mưa dông. Trong đó, có 3 đợt mưa dông kèm sấm sét dữ dội xuống khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, khu vực Nam Định – Thái Bình – Hà Nam và tỉnh Yên Bái.