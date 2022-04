Grammy 2022: BTS trắng tay 2 năm liên tiếp, Olivia Rodrigo là Nghệ sĩ mới xuất sắc

"Montero" (Call Me By Your Name) — Lil Nas X

"Happier Than Ever" — Billie Eilish

"Kiss Me More" — Doja Cat feat. SZA

"Right On Time" — Brandi Carlile

"I Get A Kick Out Of You" — Tony Bennett & Lady Gaga

"I Still Have Faith In You" — ABBA

Album của năm



Love For Sale — Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Billie Eilish

Back Of My Mind — H.E.R.

MONTERO — Lil Nas X

SOUR

evermore — Taylor Swift

Donda — Kanye West

Ca khúc của năm

"Bad Habits" — Ed Sheeran

"A Beautiful Noise" — Alicia Keys And Brandi Carlile

"drivers license" — Olivia Rodrigo

"Fight For You" — H.E.R.

"Happier Than Ever" — Billie Eilish

"Kiss Me More" — Doja Cat feat. SZA

"Leave The Door Open" — Silk Sonic – Thắng

"Montero (Call Me By Your Name)" — Lil Nas X

"Peaches" — Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo – Thắng

Saweetie

Trình diễn solo Pop xuất sắc nhất

"Anyone" — Justin Bieber

"Right On Time" — Brandi Carlile

"Happier Than Ever" — Billie Eilish

"Positions" — Ariana Grande

"drivers license" — Olivia Rodrigo – Thắng

Trình diễn song tấu hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc nhất

"I Get A Kick Out Of You" — Tony Bennett & Lady Gaga

"Lonely" — Justin Bieber & benny blanco

"Butter" — BTS

"Higher Power" — Coldplay

"Kiss Me More" — Doja Cat feat. SZA – Thắng

Album giọng Pop Truyền thống xuất sắc nhất

Love For Sale — Tony Bennett & Lady Gaga – Thắng

'Til We Meet Again (Live) — Norah Jones

A Tori Kelly Christmas — Tori Kelly

Ledisi Sings Nina — Ledisi

That's Life — Willie Nelson

A Holly Dolly Christmas — Dolly Parton

Album giọng Pop xuất sắc nhất

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Billie Eilish

Positions — Ariana Grande

SOUR — Olivia Rodrigo – Thắng

Thu âm nhạc Điện tử/Dance xuất sắc nhất

"Hero" — Afrojack & David Guetta

"Loom" — Ólafur Arnalds Featuring Bonobo

"Before" — James Blake

"Heartbreak" — Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs

"You Can Do It" — Caribou

"Alive" — Rüfüs Du Sol – Thắng

"The Business" — Tiësto

Album nhạc Điện tử/Dance xuất sắc nhất

Subconsciously — Black Coffee – Thắng

Fallen Embers — Illenium

Music Is The Weapon (Reloaded) — Major Lazer

Shockwave — Marshmello

Free Love — Sylvan Esso

Judgement — Ten City

Trình diễn Rock xuất sắc nhất

"Shot In The Dark" — AC/DC

"Know You Better (Live From Capitol Studio A)" — Black Pumas

"Nothing Compares 2 U" — Chris Cornell

"Ohms" — Deftones

"Making A Fire" — Foo Fighters – Thắng

Ca khúc nhạc Rock xuất sắc nhất

"All My Favorite Songs" — Weezer

"The Bandit" — Kings Of Leon

"Distance" — Mammoth WVH

"Find My Way" — Paul McCartney

"Waiting On A War" — Foo Fighters – Thắng

Album nhạc Rock xuất sắc nhất

Power Up — AC/DC

Capitol Cuts - Live From Studio A — Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 — Chris Cornell

Medicine At Midnight — Foo Fighters – Thắng

McCartney III — Paul McCartney

Trình diễn R&B xuất sắc nhất

"Lost You" — Snoh Aalegra

"Peaches" — Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

"Damage" — H.E.R.

"Leave The Door Open" — Silk Sonic (tie) – Thắng

"Pick Up Your Feelings" — Jazmine Sullivan (tie) – Thắng

Ca khúc nhạc R&B xuất sắc nhất

"Damage" — H.E.R.

"Good Days" — SZA

"Heartbreak Anniversary" — Giveon

"Leave The Door Open" — Silk Sonic – Thắng

"Pick Up Your Feelings" — Jazmine Sullivan

Album nhạc R&B

Temporary Highs In The Violet Skies — Snoh Aalegra

We Are — Jon Batiste

Gold-Diggers Sound — Leon Bridges

Back Of My Mind — H.E.R.

Heaux Tales — Jazmine Sullivan – Thắng

Trình diễn Rap xuất sắc nhất

"Family Ties" — Baby Keem Feat. Kendrick Lamar – Thắng

"Up" — Cardi B

"My Life" — J. Cole Feat. 21 Savage & Morray

"Way 2 Sexy" — Drake Feat. Future & Young Thug

"Thot S***" — Megan Thee Stallion

Ca khúc nhạc Rap xuất sắc nhất

"Bath Salts" — Dmx Featuring Jay-Z & Nas

"Best Friend" — Saweetie Featuring Doja Cat

"Family Ties" — Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

"Jail" — Kanye West Featuring Jay-Z – Thắng

"M Y . L I F E" — J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

Album nhạc Rap xuất sắc nhất

The Off-Season – J Cole

Certified Lover Boy – Drake

King's Disease II – Nas

Call Me If You Get Lost – Tyler, The Creator – Thắng

Donda – Kanye West

Trình diễn solo nhạc Đồng quê xuất sắc nhất

"Forever After All" — Luke Combs

"Remember Her Name" — Mickey Guyton

"All I Do Is Drive" — Jason Isbell

"camera roll" — Kacey Musgraves

"You Should Probably Leave" — Chris Stapleton – Thắng

Trình diễn Đồng quê xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm nhạc

"If I Didn't Love You" — Jason Aldean & Carrie Underwood

"Younger Me" — Brothers Osborne – Thắng

"Glad You Exist" — Dan + Shay

"Chasing After You" — Ryan Hurd & Maren Morris

"Drunk (And I Don't Wanna Go Home)" — Elle King & Miranda Lambert

Ca khúc nhạc Đồng quê xuất sắc nhất

"Better Than We Found It" — Maren Morris

"camera roll" — Kacey Musgraves

"Cold" — Chris Stapleton – Thắng

"Country Again" — Thomas Rhett

"Fancy Like" — Walker Hayes

"Remember Her Name" - Mickey Guyton

Album nhạc Đồng quê xuất sắc nhất

Skeletons — Brothers Osborne

Remember Her Name — Mickey Guyton

The Marfa Tapes — Miranda Lambert, Jon Randall & Jack Ingram

The Ballad Of Dood & Juanita — Sturgill Simpson

Starting Over — Chris Stapleton – Thắng